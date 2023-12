Florin Manea dezvăluie în premieră reacția lui Drăgușin, făcut „cioban” de Florin Răducioiu

Florin Manea . Agentul a intervenit la FANATIK SUPERLIGA și a spus cum s-a simțit Radu Drăgușin la auzul criticilor fostului mare internațional român.

Florin Manea continuă replicile dure pentru Florin Răducioiu: „Deplasat și total lipsit de bun gust și patriotism”

Florin Manea a comentat stupefiat declarațiile lui Florin Răducioiu despre Radu Drăgușin la FANATIK SUPERLIGA: „Sincer nici nu știam cum să comentez. Și dacă ai părerea asta nu poți s-o spui așa și să acuzi o națiune întreagă. Să vă fie rușine că l-ați votat. Adică vorbim de Bergodi, Mircea Rednic, Chiellini care l-a lăudat… Chiar toți suntem proști și numai el știe? 50.000 de oameni i-au strigat numele.

Mi s-a părut deplasat și total lipsit de bun gust și patriotism în primul rând. Nu vreau să comentez. Am de muncă, nu de stat ca Răducioiu la televizor. E Răducioiu, dar după ce s-a lăsat? A avut performanțe? Sunt unii fotbaliști care nu au ochi la jucători”.

Impresarul lui Radu Drăgușin șochează: „Nu neagă nimeni meritele lui și ce a făcut ca fotbalist. Departe de noi asta. Dar calitatea lui umană la ce a făcut lasă mult, mult de dorit. Până la urmă e un copil pe care l-a și antrenat vreo două luni. Să spui asemenea lucru, asemenea inepții? Păi Fabio Canavaro a fost fundaș, a luat Balonul de Aur și juca Zidane. Gică Popescu a luat de nu știu câte ori fotbalistul anului și era Gică Hagi”.

Florin Manea, discurs uluitor: „Dur și nesimțit chiar”

Florin Manea nu a putut să se abțină și l-a jignit pe fostul mare atacant al naționalei României și al lui AC Milan: „Să îl faci cioban? E o lipsă de bun gust crasă. Mi-e rușine mie de rușinea lui Răducioiu. Dur și nesimțit chiar. Îmi retrag cuvintele. Mi s-a părut deplasat, să nu zic nesimțit. Din punctul de vedere a folosit niște invective voalate”.

Toate aceste declarații vin în contextul în care Răducioiu i-a fost și mentor jucătorului de la Genoa: „Pe vremuri l-a forțat să semneze, că avea el o colegă impresară cu care colabora. La 16 ani, semnează că dacă nu, nu pleci la Parma sau unde voiau ei. Eu l-am dus la Juventus și au rămas cu frustrarea asta”.

Cum a reacționat Radu Drăgușin: „Ce are cu mine?! A râs într-un fel”

Florin Manea a dezvăluit și care au fost cuvintele : „Tot vedeam mesaje. Și văd de la Radu: Ce are domne, Răducioiu cu mine?! A râs într-un fel că i s-a părut și lui deplasat că i-a fost antrenor. A mai zis o dată că nu știe cum l-a luat Juventus că nu știa să dea în minge.

E mai veche râca, nu poate să fie altceva, crede-mă. Un jucător pe care îl laudă Chiellini care e super doctor pe poziția de fundaș central… El era mândru de treaba asta. Și pe fondul ăsta apare această declarație.

E foarte dezamăgit, nu dezamăgit. Era fost antrenor de a-l lui, un idol pentru Radu. Din păcate trebuie să pui o barieră între fotbalistul Răducioiu și omul care este acum, analist TV. Astea sunt părerile dânsului”.

Își prelungește contractul cu Genoa? „N-am acceptat-o”

Florin Manea a vorbit și despre viitorul stoperului la Genova: „Sunt foarte multe discuții. Zicea lumea că îl plimb eu. Am spus niște cluburi cu care am avut contacte. Se face în iarnă sau la vară. Au apărut niște informații în care se spune că care contract până în 2027. Mai are doi ani și jumătate.

Genoa ne-a făcut o propunere de prelungire pentru un an, dar pe care încă n-am acceptat-o. Așteptăm să vedem ce se întâmplă iarna asta și dacă nu vom semna și prelungirea”.

