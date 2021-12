Florin Niță a ieșit la atac. Uitat pe banca de rezerve în ultimele meciuri, portarul amenință că pleacă de la Sparta Praga. ”Nu sunt respectat”

Florin Niță a ajuns la Sparta Praga în 2018, transferul său costându-i pe cehi aproximativ 2.000.000 de euro.

A semnat un contract pe trei ani, cu un salariu de 500.000 de euro pentru fiecare sezon și .

Florin Niță cere explicații după ce antrenorul l-a tras pe linie moartă

Portarul echipei naționale a României și-a început perfect aventura în străinătate. S-a impus titular încă după primele antrenamente cu noua sa echipă și a fost portarul numărul unu vreme de un an.

În sezonul 2019/2020 nu a mai reușit evoluțiile anterioare și în echipa Spartei. A redevenit numărul 1 în vara anului trecut, iar oficialii clubului au decis să-i prelungească înțelegerea, în această primăvară.

A bifat ultima partidă pe 21 noiembrie, când a și încasat 4 goluri, în eșecul echipei lui 0-4 cu Slovacko. Din acel moment a ieșit din calculele antrenorului, iar Sparta a câștigat patru meciuri la rând. Nemulțumit de noul lui statut, Niță așteaptă explicații de la antrenor amenință că își va căuta altă echipă.

”A fost un moment greu, pentru că eu am ajutat echipa, am fost decisiv, am contribuit la rezultate, iar înaintea meciului cu Rangers am primit vestea că nu voi mai juca. Nu am primit nicio explicație, am crezut că este doar pentru un meci, apoi am văzut că antrenorul îl tot preferă pe colegul meu.

Nu știu ce să zic, eu voi încerca să îmi recâștig locul, să muncesc să redevin titular. Este dificil, nu sunt robot să mă antrenez mereu la capacitate maximă. Când observi că ești dat la o parte, deși ai pus suflet, parcă nu mai muncești cu aceeași plăcere. Observ că aici nu sunt respectat.

Eu vreau să mai apăr, nu am arătat încă tot ce pot. Dacă nu voi avea o explicație concretă, dacă nu sunt lămurit, atunci voi dori să continui în altă parte. A fost cel mai bun an pentru mine, din carieră. Am avut performanțe bune, evoluții de care mă bucur”, s-a destăinuit Florin Niță, la .

Florin Niță, dublu laureat la Gala Fotbalului Românesc

Într-adevăr 2021 a fost cel mai bun an din cariera internaționalului român, iar acest lucru a fost apreciat și de cei care își dau voturile pentru stabilirea superlativelor fotbalului intern.

La ultima Gală a Fotbalului Românesc, Florin Niță a fost marele câștigător fiind desemnat atât ”Cel mai bun fotbalist al anului”, cât și ”Cel mai bun portar al anului”.

Victoria lui Niță în clasamentul celor mai buni fotbaliști români ai anului 2021 a fost oarecum surprinzătoare în condițiile în care alți coechipieri de la echipa națională au avut evoluții apreciate în campionatele în care evoluează.