Florin Piersic nu își va sărbători ziua de naștere anul acesta. „E prea multă tristețe în lume”

Florin Piersic a anunțat că anul acesta nu își va sărbători pe scenă ziua de naștere, care este pe 27 ianuarie, întrucât contextul actual nu este potrivit pentru un astfel de eveniment.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Actorul a trecut prin momente grele după ce și-a pierdut un prieten, care a fost infectat cu coronavirus. Din această cauză, împlinirea vârstei de 85 de ani nu va fi sărbătorită public, așa cum era tradiția.

Chiar dacă a rupt tradiția anul acesta, Florin Piersic le promite fanilor un spectacol așa cum merită, pe care îl va ține în 2022, atunci când va împlini 86 de ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Florin Piersic nu își va sărbători ziua de naștere anul acesta

Așa cum ne-a obișnuit, Florin Piersic s-a aflat în fiecare an pe scenă de ziua lui, fiind o tradiție să-și petreacă fiecare aniversare pe scenă. Din păcate, anul acesta va fi unul diferit pentru marele actor, care va renunța la tradiție din cauza contextului nepotrivit.

Mai exact, artistul a pierdut un prieten bun din cauza coronavirusului, iar o altă persoană din viața lui se luptă cu boala în aceste momente, astfel că „petrecerea” va fi anulată anul acesta. Florin Piersic i-a liniștit pe români și i-a anunțat că se va revanșa anul viitor.

ADVERTISEMENT

„SCRISOARE CĂTRE VOI

Mai e puțin și intrăm într-o saptamână mare pentru mine, Florin. În câteva zile, împlinesc marele 85. Voi stiți ca n-am avut niciodata rețineri în a-mi spune vârsta. Sunt actori si mai ales actrițe care parcă sunt născuți pe 29 februarie, așa că înainteaza în vârsta o dată la patru ani.

De fapt dacă ma gândesc bine, acum fiecare an împlinit e o victorie, mai ales dacă este trăit frumos, cu speranță, cu bucurie. O sa vedeți și voi când veți ajunge aici, ceea ce vă doresc din toată inima!

An de an, televiziunile, presa și mai ales voi, publicul m-ați sărbătorit, m-ati răsfățat, m-ați aplaudat, iar eu am primit o mare de flori, vorbe minunate și toata iubirea voastra, cu recunostință.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În teatru, indiferent ce se întâmplă in viața actorilor de pe scenă, se spune: ‘Spectacolul trebuie să continue’. Ei trebuie să fie acolo, să intre în pielea personajelor lor, să vă aducă un zâmbet în suflet, sau o lacrimă în colțul ochiului. Anul ăsta, aveam în plan o altfel de întâlnire, pentru că știți că a devenit aproape o tradiție să îmi petrec ziua de naștere pe scenă, cu voi alături . M-am gândit mult la asta.

Și acum vine marele ‘Dar’. Copii, e prea multă tristețe în lume. De curând mi-am pierdut un prieten de o viață, Rocco- Grigore Rusu, care a fost răpus de boala asta blestemată, iar o minunată parteneră a mea, se zbate acum între viață și moarte, din acelasi motiv. Vă spun drept: mi se pare cam nepotrivit, să ne ținem de sărbatoriri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Și dacă nu ne vom vedea față în față, fie pe scenă, fie pe micul ecran, asta nu înseamnă că vă iubesc mai puțin. Anul ăsta este anul Vărsătorului, așa că sunt convins că ne așteapta lucruri minunate, numai să trecem odată de perioada asta nefericită.

VĂ ROG să aveți grijă de voi și de cei din jurul vostru. Fiți buni unii cu alții și la anul, facem o sărbătorire și pentru 85 și pentru 86 la un loc! E o promisiune!

Vă pup cu dragoste!”, a scris actorul pe contul său de Facebook.

ADVERTISEMENT

Cum a trecut Florin Piersic prin pandemia de Covid-19

Mai bine de jumătate de an, Florin Piersic s-a ținut departe de scenă din cauza pandemiei de Covid-19 și a revenit cu teamă, deși respectă toate măsurile de protecție. Pentru a evita aglomerația, actorul a rămas izolat în locuința sa de la Cluj, fiind tot timpul alături de cei care suferă.

ADVERTISEMENT

Deși are aproape 85 de ani, actorul este într-o formă de zile mari și face tot posibilul pentru a se proteja, mai ales din cauza vârstei înaintate.

Florin Piersic s-a născut pe 27 ianuarie 1936 la Cluj și a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București în 1957. Actoru a interpretat zeci de roluri de-a lungul carierei sale și are peste 50 de producții cinematografice în care a jucat, printre care comedii, drame, tragedii, filme istorice sau cu haiduci.