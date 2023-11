Florin Pîrvu nu a fost convins de jocul echipei sale: ”Nu am avut mari realizări”

, iar echipa pregătită de Florin Pîrvu a ajuns la a cincea remiză din ultimele șase meciuri de campionat.

Pîrvu, după meciul cu Sepsi OSK

Florin Pîrvu a analizat jocul echipei sale, spunând că a fost un meci de luptă, în care ambele echipe au avut o intensitate bună a jocului.

El este mulțumit că a luat un punct de pe terenul lui Sepsi, deși spune că elevii săi nu au făcut cel mai bun meci.

”Un meci de luptă. Știam acest lucru. Nu am avut mari realizări în seara asta. Am avut o intensitate bună. Ne-am deschis culoare, dar nu am reușit să facem tranziția destul de urmă.

Plecăm cu un punct, de aici de la Sepsi, de pe un teren de unde nu se câștigă ușor puncte. Știam că sunt în suferință și că vor veni să ne atace. Este clar că am reușit să închidem culoarele și să facem câteva tranziții bune. Din păcate, au lipsit finalizările.

Dacă ne spuneați înainte de începutul campionatului că la finalul turului o să fim pe locul 5, poate multă lume zâmbea. Luăm meci cu meci, am adunat puncte. Asta ne dorim. O să vedem la final.”, a spus Pîrvu.

În ce situație se află Omrani?

Antrenorul Petrolul a vorbit despre cel mai tare transfer al verii de la echipă, Billel Omrani. Spune despre francez că face eforturi mari pentru a ajunge la capacitatea fizică maximă.

”Billel Omrani este într-un proces de pregătire. Face eforturi foarte mari. Îl așteptăm pentru că avem nevoie de el și este un jucător valoros. Mai are nevoie de timp. Sunt sigur că ne va ajuta în viitor”, a declarat Florin Pîrvu finalul meciului.

”Hanca va reveni bine”

În final, a vorbit și despre Sergiu Hanca, , despre care spune că va reveni bine și va ajuta echipa cu experiența sa.

”Hanca va reveni și vom vedea ce strategie vom face. El va reveni bine, spun eu. Sper să fie bine. Avem nevoie de experiența lui și de tot ce înseamnă Sergiu Hanca pentru noi”, a mai spus Florin Pîrvu.