Florin Răducioiu a dezvăluit motivul pentru care nu a evoluat mai mult la AC Milan: „Am avut probleme cu Fabio Capello!”

a evoluat doar în șapte partide pentru AC Milan, în perioada 1993-1994.

că relația cu Fabio Capello, antrenorul lui AC Milan de la acel moment, s-a rupt în momentul în care l-a informat pe tehnicianul italian să nu-l convoace pentru o partidă cu Foggia, în deplasare, din cauza unei accidentări suferite într-un meci al naționalei României.

„Am jucat șapte meciuri pentru că era foarte, foarte greu, concurența era foarte mare. Aș fi putut să joc mai mult, dar am avut unele probleme cu Fabio Capello.

Un tip foarte rigid, foarte dur și dacă faci ceva ce nu-i convine, e foarte greu să-i mai recâștigi încrederea. Față de el am greșit după un meci pe care l-am avut la București cu Belgia.

M-am întors la echipă cu glezna umflată în urma unui fault foarte dur, iar noi peste câteva zile jucam la Foggia. Și i-am spus: «Mister, nu mă convoca! Nu pot să joc». Am greșit! Trebuia să fac deplasarea cu Milan și să vedem. A fost momentul când raporturile dintre noi s-au răcit”, a declarat Florin Răducioiu, pentru .

Totodată, Florin Răducioiu a dezvăluit faptul că, numai din prime, a obținut 500.000 de dolari, la AC Milan.

„La Milan aveam un salariu de 650.000 de dolari pe an, unul dintre cele mai mici. Eram cel mai prost plătit, aș putea spune.

Dar am câștigat bani buni din prime, din meciurile din Champions League și din campionat. Doar din alea am luat 500.000 de dolari! Cred că dacă mă uit acasă mai am și acum fluturașii de salariu.

Am avut bani buni. Nu ca în ziua de astăzi. Acum jucătorii câștigă enorm. Am pierdut și bani mulți la divorț, dar și într-o investiție greșită în imobiliare în 2008. Am pierdut cam 400.000 de euro atunci. Asta e, ce să facem!”, a mai spus Florin Răducioiu.