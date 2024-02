Florin Ristei, la spital după despărțirea de Naomi. Speak: ”Era să moară. Acum și-a revenit, e printre noi”

Florin Ristei, la spital după . Speak a mărturisit că co-prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani „era să moară”, însă „acum și-a revenit, e printre noi”. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu cântărețul.

Florin Ristei, probleme medicale după separarea de Naomi Hedman. Speak a dezvăluit că artistul a fost la un pas de tragedie

Florin Ristei s-a confruntat cu după separarea de Naomi Hedman, care a decis să părăsească România pentru a se întoarce la Londra, Marea Britanie. Speak a dezvăluit că artistul a fost la un pas de tragedie.

ADVERTISEMENT

Iubitul artistei Ștefania a fost cel care a deschis subiectul despre necazurile prin care trece colegul său de scenă. Vedeta de la Antena 1 susține că fostul concurent de la Asia Express exagerează, dar recunoaște că a trebuit să meargă la spital.

„Nu era să mor. Am ajuns epuizat la spital. Cântam cu basul și m-a luat un leșin. Am fost la urgențe. Cred că am făcut și un semi-atac de panică. Nici acum nu mă simt extraordinar.

ADVERTISEMENT

Îmi arde un pic căpățâna, dar sunt bine. Am lipsă de somn. Eu mă duc dimineața la Neatza, de la 08:00 la 12:00, apoi mă duc că filmăm Te cunosc de undeva”, a povestit co-prezentatorul de la Neatza în emisiunea Fiertzi pe Power Couple, scrie .

„Apoi seara mă duc să repet pentru concertul de 8 martie”, a mai adăugat Florin Ristei, în același show. Cântărețul și Naomi Hedman au în momentul de față o relație amoroasă care funcționează la distanță.

ADVERTISEMENT

„Era să moară. Acum și-a revenit e printre noi, e ok. Eu l-am sfătuit să mai pună un pic frână, pentru că sănătatea e cea mai importantă”, este sfatul pe care îl are Speak pentru colegul său.

Florin Ristei și Naomi Hedman, pe drumuri separate

Florin Ristei și Naomi Hedman au luat-o pe drumuri separate, după ce frumoasa mulatră a hotărât să se întoarcă acasă. Cei doi parteneri de viață au avut o relație amoroasă vreme de aproximativ 4 ani și chiar se logodiseră.

ADVERTISEMENT

Povestea de dragoste dintre ei a ținut prima pagină a tabloidelor, la fel și despărțirea. Zvonurile au apărut atunci când au dispărut fotografiile de pe social media, modelul având în prezent numai poze de la prezentări sau alte proiecte.