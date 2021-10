Florin Roman, reacție furibundă după demisiile din grupul parlamentar PNL: ”Ușa este închisă celor care își bat joc de partid”

Florin Roman a transmis un mesaj ferm liberalilor care au demisionat din grupul parlamentar PNL: ”Ușa le este închisă!”

Liderul Camerei Deputaților este de părere că în următoarea perioadă va rămâne fără 13-14 liberali. Totodată, Florin Roman consideră că se încearcă ruperea formațiunii politice.

Florin Roman propune excluderea din PNL al liberalilor care au părăsit grupul parlamentar al formațiunii politice

Florin Roman i-a avertizat pe cei care încearcă destrămarea PNL că nu ar mai putea exista politic, dându-l exemplu pe Călin Popescu Tăriceanu.

”PNL este singurul partid istoric ce a rezistat in istoria sa îndelungată, in fata tuturor atacurilor venite din interior și exterior! Și va rezista in continuare!

Sigur ca regret plecarea fiecărui coleg parlamentar. Vom pierde probabil 13-14 parlamentari din totalul de 134. Dar nu 40 cum vroia fostul presedinte. Le multumesc celor care rămân fideli PNL. Vom rămâne de departe cel mai important partid de dreapta din Parlament. PNL înseamnă și 250.00 de membri, 1264 primari și 17 președinți de Consilii județene, fideli partidului, nu unui om.

A mai încercat, recent și Tariceanu sa rupa PNL. Iar rezultatul este cunoscut. Nu mai exista politic. O sa propun colegilor ca cei care pleacă și ataca partidul, sa o facă din afara lui și sa le spunem clar: usa PNL este închisă celor care își bat joc de PNL!”, a scris Florin Roman pe

Lista liberalilor care au demisionat din grupul parlamentar PNL

După ce alte patru nume au procedat asemeni lui, în ordinea care urmează: Alexandru Kocsis, Ion Ștefan, Ovidiu Florean, Ionel Dancă, Luminita Barcari și Constantin Șovăială.

Ionel Dancă, Luminita Barcari și Constantin Șovăială și-au anunțat în aceeași zi părăsirea grupului formațiunii politice (joi, 28 octombrie-n.r). În ceea ce-l privește pe Ludovic Orban, el și-a anunțat demisia, după ce mai anunțase una de la conducerea Camerei Deputaților.

Referitor la plecarea din grupul parlamentar, Orban a motivat că PNL ”a fost făcut praf”. Orban nu a părăsit însă, definitiv PNL. El și-a pierdut funcția de președinte al partidului la congresul de pe 25 septembrie, în fața lui Florin Cîțu.

”Obligația morală pe care o am față de cetățenii care au avut încredere e de a-mi respecta angajamentele pe care le-am luat în campania electorală față de ei. Din păcate, azi nu am altă soluție pentru a fi consecvent în onorarea acestor obligații morale decât de a mă despărți, sper eu temporar, de colegii mei din grupul parlamentar.

S-a creat o criză politică artificială din motive pe care nu le-a înțeles niciun cetățean român, sunt convins că mulți nu înțelegeți, a fost făcut praf un partid politic, a fost făcută praf coaliția.

În plină criză a fost un circ politic pe care majoritatea populației îl respinge. Nu pot fi părtaș la acest mod de a face politică. Numai lobotomizat aș putea sta complice la acest atentat contra interesului național. Sunt un om care își iubește țara, această decizie este o mică formă de protest”, spunea Ludovic Orban într-o conferință de presă.