Florin Rusu a înlocuit-o pe Bianca Pop! Primele imagini cu noua iubită a fostului concurent de la Puterea dragostei

Bianca Pop este deja istorie pentru Florin Rusu! Fostul concurent de la Puterea dragostei s-a reorientat repejor după despărțirea furtunoasă de ex-ispita de la Insula iubirii.

Florin Rusu, surprins alături de o focoasă brunetă

Cântărețul de muzică de petrecere a fost surprins recent alături de o brunetă misterioasă, iar Rusu a făcut câteva declarații pe seama imaginii în posesia căreia a intrat FANATIK.

Fostul partener al Biancăi Pop a recunoscut că este într-o nouă relație, extrem de fericit alături de tânăra care îi ocupă acum mintea și inima.

FANATIK a obținut o imagine cu cei doi sărutându-se în mijlocul străzii, descătușându-și pasiunea în văzul tuturor.

Din informațiile confirmate ulterior de Florin, noua iubită este de profesie asistentă medicală, iar povestea lor de dragoste a început fix la spital, unde bărbatul a mers pentru niște analize de rutină.

„Inima mea bate mai tare ca niciodată”

„Mai în glumă, mai în serios, pot să zic că de la consultul de acum câteva săptămâni inima mea bate mai tare ca niciodată. Am cunoscut-o la spital, unde am mers pentru un control obișnuit. Prima oară când am văzut-o am zis că trebuie să o cunosc mai bine. I-am cerut numărul și am ieșit apoi împreună la cafea”, a declarat Florin Rusu pentru FANATIK.

Pe femeia cu care Florin a început o relație în secret de câteva săptămâni o cheamă Nicoleta și este “extrem de nebunatică”, potrivit descrierii pe care a făcut-o cântărețul.

„Este o femeie de milioane. Nu se compară cu Bianca Pop. E zăpăcită tare. E și frumoasă. M-au vrăjit de la bun început ochii ei. Dincolo de aspectul fizic, e o fată care ține la glume.

I-am tot zis că nu are toate țiglele pe casă. Mie îmi plac astfel de femei mai dezinvolte, care știu să își trăiască viața. E adevărat, la cabinetul medical unde am întâlnit-o e cât se poate de serioasă și de profesionistă”, a mai spus Rusu despre noua sa cucerire.

Florin Rusu a fost implicat în câteva relații de notorietate, ultima sa ”combinație”, cea cu Bianca Pop, fiind una destul de anevoioasă.

a fost căsătorit în trecut cu Roxana, supranumită în lumea maneliștilor Prințesa Ardealului.

Nu crede în sarcina și căsătoria fostei sale iubite

Între timp, și fosta parteneră a lui Florin a luat-o de la zero pe plan sentimental. Bianca a anunțat inclusiv că este însărcinată cu noul ei partener, însă Rusu susține că nu crede că aceasta ar aștepta un copil.

Interpretul de muzică de pahar ne-a mărturisit recent că pentru a mai apărea în presă. Fosta ispită de la Insula iubirii a fost contactată de FANATIK în repetate rânduri pentru un drept la replică la acuzațiile aduse de fostul ei iubit, însă aceasta nu a răspuns apelurilor noastre.

„Mie mi-a făcut foarte mult rău. De aici a pornit totul. A vorbit urât despre copilul meu și mama copilului meu și eu nu pot să permit așa ceva”, a declarat recent Florin Rusu despre motivul pentru care a încheiat orice socoteală cu Bianca Pop.

„Se căsătorește? Eu nu cred că se va căsători. Să fim serioși… Nu e însărcinată. E puțin balonată și crede ea că e însărcinată. Cred că sunt multe minciuni”, ne-a mai zis acesta de curând.