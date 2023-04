Florin Salam, umilit la o nuntă din Craiova! Manelistul, într-o stare avansată de… confuzie! Video

Florin Salam a fost surprins într-o ipostază destul de îngrijorătoare, la o nuntă din Craiova! Manelistul nu a putut să-și ducă la bun sfârșit recitalul, ba chiar a fost scos de la eveniment, unul dintre nuntași rerproșându-i că vreme de trei ore abia a putut articula niște sunete, darămite să cânte ceva coerent!

Florin Salam, umilință supremă la o nuntă din Craiova! Manelistul, într-o stare avansată de… neputință!

Videoclipul cu Florin Salam a fost postat în urmă cu câteva ore pe TikTok, iar imaginile cu cântărețul de muzică de petrecere i-a preocupat pe fanii săi! Mulți au și glumit pe seama filmulețului, unii internauți spunând că s-ar afla sub influența anumitor substanțe, dar nu avem nicio dovadă să îi credem, deci e greu de spus care e adevărul!

În imaginile pe care și FANATIK vi le prezintă mai jos, Florin Salam ține microfonul în mână, înconjurat de meseni. Artistul e încontinuu încurajat să le cânte petrecăreților, dar de la voință până la putință se pare că a fost o cale cam lungă. Atât de lungă încât marele recital s-a fâsâit, manelistul fiind scos din scenă.

Florin Salam, scos de la nuntă: „Trec trei ore și nu cântă”

Unul dintre cei prezenți la nunta din Craiova a țipat la artist, iar acesta nu s-a apărat în niciun fel, căci părea în lumea lui. „Păi ce facem aici, trec trei ore și nu cântă deloc!”, spune individul care îl scoate pe Florin Salam din mulțime.

Florin Salam e urmărit de tot mai multe probleme în ultima perioadă. Manelistul are lipici la necazuri, dintre cele mai diverse! Ultima dată când era alergat de reporteri n-a fost pentru vreo faptă bună, dimpotrivă!

Florin Salam a acestui an, ridicat de mascați! Acesta a fost vizat într-un dosar de proxenetism. La ieșirea de la Poliție, Salam a avut o atitudine sfidătoare față de reporteri, părând extrem de obosit. Imaginile de atunci pot fi comparate cu ipostaza în care a fost surprins acum la nunta din Craiova.

Manelistul are lipici la problemele cu legea

„Ce-aveți, băi? Sunteți nebuni și interpretați greșit. Da de ce faci așa la nas, ai făcut vreo prostie? Hai! Vedeți-vă de treburi, veniți la mine, deranjați omul din somn. M-ați trezit ca nebunii. Lăsați-mă să dorm, că mi-e somn”, a spus atunci Florin Salam,

Florin Salam a avut de , dar și cu oamenii la care s-a angajat să cânte la evenimente. Artistul ar fi luat bani în unele ocazii de la diferite spectacole unde era chemat, fie că vorbim de nunți sau botezuri, însă nu le-a onorat pe toate.

Mai mult de atât, unul din cele mai negre episoade ale cazierului său, apărut în spațiul public în anul 2013, are legătură cu drogurile. În anul 2013, mai precis, Salam a fost audiat într-un dosar de trafic de droguri, alături de alți membri ai trupei sale.

Florin Salam, excese de tot felul după moartea primei soții

La ieșirea de la audierile de atunci, manelistul a spus că atâta timp cât nu a făcut rău nimănui, referindu-se la consumul de substanțe interzise, nu înțelege de ce lumea se bagă cu bocancii în viața sa.

„M-am drogat, un an, doi, nu mai țin minte exact. Dupa pierderea sotiei mele am făcut asta. Am jucat la cazinou, pierdeam zeci, sute de mii de euro pe noapte. Am muncit zece ani si într-un an doi s-a dus tot. Pentru mine nu mai conta nimic atunci!”, a recunoscut, la un moment dat, artistul