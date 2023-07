Florin Zamfirescu, despre rolul de bunic și relația cu nepoții: ”Fac parte din altă lume”

Florin Zamfirescu a vorbit în urmă cu puțin timp despre rolul de bunic și cu nepoții pe care îi are din partea copiilor săi. Vedeta spune că aceștia fac parte din altă lume. Care sunt pasiunile pe care le au la această vârstă.

Florin Zamfirescu, detalii despre legătura cu cei 4 nepoți. Celebrul actor are numai cuvinte de laudă pentru cei mici

Florin Zamfirescu vine cu câteva detalii despre legătura cu cei 4 nepoți. Vedeta are doi : Vlad și Ștefana Samfira care i-au moștenit talentul artistic și îi calcă pe urme în domeniul actoriei. Fiul său este regizor de film.

În plus, celebrul actor are numai cuvinte de laudă pentru cei mici. Ștefan și Matei sunt nepoții pe care îi are din partea băiatului săi. Cei doi au jucat în urmă cu ceva vreme în filmul Dirijorul tăcerilor, regizat de Ovidiu Georgescu.

„Am patru nepoți, doi de la Ștefana, doi de la Vlad. Sunt mici, dar toți au comportamente artistice. Unul e toboșar, altul pianist, altul e pictor. Eu le-am și zis că mai e nevoie și de ingineri.

Se pare că cel mai mic, care e în clasa a III-a, va fi ceva pe la matematică, tehnică, are îndemânare. Și sunt frumoși toți, minunați. Cei mici fac parte din altă lume. Nu avem dialog.

Plus că eu am moștenit comportamentul față de copii și de nepoți al bunicului meu”, a mărturisit Florin Zamfirescu într-un interviu pentru revista . Artistul și-a iubit bunicul mai mult ca pe propriul tată.

Florin Zamfirescu, marcat de relația cu bunicul său

Florin Zamfirescu a mai povestit că a rămas marcat de relația pe care a avut-o cu bunicul său. Bărbatul și-a sărutat copiii doar în somn, renumitul actor scoțând la iveală un episod emoționant care o are în prim-plan pe mama sa.

Pe de altă parte, vedeta susține că nu se poate pune la mintea nepoților săi, chiar dacă îi divinizează și îi laudă constant pentru ce fac. Artistul nu este genul de persoană care să se așeze pe covor să se joace cu cei mici.

„Mă uit la copii, sunt minunați, le cumpăr, le dau, dar nu pot să mă includ în lumea lor, să ne tăvălim în patru labe pe sub mese. Nu pot”, a mai spus Florin Zamfirescu, mai arată sursa citată anterior.