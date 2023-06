Florin Zamfirescu, probleme de sănătate! Actorul face declarații halucinante: „Eu gata, m-aș cam duce”

este unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți actori ai României. Și-a dedicat toată viața teatrului și filmului românesc, iar personajele pe care le-a interpretat sunt emblematice. Și, cu toate că este unul dintre cei mai iubiți actori, Florin Zamfirescu spune că nu mai are motive să trăiască.

Florin Zamfirescu are probleme de sănătate și ia 20 de pastile zilnic

Florin Zamfirescu a fost prezent la lansarea , „În căutarea lui Moș Crăciun. Jurnal de călătorie în Finlanda”. Actorul a mărturisit că, deși are numai motive de satisfacții, afecțiunile de care suferă îl afectează. Marele actor ia 20 de pastile pe zi și spune că o duce din ce în ce mai greu.

„În aparență stau foarte bine, cu soția doctoriță, care are grijă de mine. Iau cam multe pastile pe zi, dimineața și seara. Iau aproximativ 20 de pastile. Am cam toate afecțiunile”, a spus actorul pentru

Marele actor este mulțumit cu ceea ce a realizat până acum: “M-am retras, dar am ce mi-am dorit”

Florin Zamfirescu a petrecut nu mai puțin de jumătate de secol de viață pe scenă, unde a jucat roluri memorabile. La câțiva ani de la retragere, marele actor se bucură de timpul petrecut cu familia sa. Copiii și nepoții sunt cea mai mare realizare, spune acesta.

“M-am retras, dar am viața pe care mi-am dorit-o și pe care mi-am construit-o. Am o casă pe pământ, 1.300 de metri de grădină în jur, gazon, grădină de zarzavat. Am căței, am și o broască țestoasă. Am o soție minunată, care-i medic. Iar acum am nevoie mare. Așa s-a întâmplat, nu am căutat eu un medic pentru că nu puteam. Și sunt mulțumit”, a spus Florin Zamfirescu pentru sursa citată.

Din cauză că are probleme de sănătate, Florin Zamfirescu a devenit spectator la teatru: “I-am lăsat pe cei tineri”

“Acum m-am retras și i-am lăsat pe cei tineri, am devenit un bun spectator. Merg la teatru, merg la filme, citesc. Mă simt și eu un bătrânel acolo.

Am publicat două cărți până acum, urmează celelalte două. Cartea de amintiri se numește „Am fost actor”, a mai spus marele actor pentru sursa citată anterior.

Cu ce se ocupă copiii celebrului actor

Marele actor are doi copii de care se declară foarte mândru. La un moment dat acesta a vorbit despre relația pe care îi are cu cei doi, dar și despre satisfacțiile pe care ambii i le aduc. pe Vlad sau pe Ștefana să meargă la teatru, așa că fiecare și-a ales meserie după propria dorință. Drept dovadă, fiul actorului este la rândul său regizor de teatru și film, dar și actor.

De asemena, Ștefana, fiica acestuia este și ea actriță de teatru și film. Ambii copii au Absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale din București, cu rezultate excepționale.