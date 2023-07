Florinel Coman, după golul cu stângul în FCSB – Dinamo 2-1 ”Mă perfecționez!”

Fotbalistul celor de la FCSB crede că echipa sa are șanse reale să ajungă în grupele Conference League dacă va exista concentrare. Cu toate acestea, cei de la FCSB ar trebui să arate mult mai bine decât au arătat cu Dinamo. După cum o arată și scorul, 2-1, FCSB nu a impresionat în această partidă, pe care Marius Lăcătuș o aștepta câștigată de gazde cu cel puțin 3-0.

Florinel Coman, după ce și-a făcut selfie pe teren

”Contează mai puțin pentru mine (omul meciului), important pentru mine e că am câștigat în derby și ne dă elan. Am câștigat pentru suporteri, au venit în număr foarte mare, am văzut cât au stat la coadă. Au venit de la 6 jumate, 7 dimineața, au venit să vadă Steaua (n.r. – FCSB) câștigând în derby. Derby de România trebuie să se joace pe un stadion mare, e meciul campionatului.

Au pasat foarte bine, au făcut fotbal bun, mai au de lucrat. Îmi folosesc foarte bine stângul, am început să mă perfecționez. A surprins, n-a surprins, important e că a intrat. Mă bucur că am reușit să înscriu, important e să fac treaba cât mai bine, să câștigăm, am început foarte bine acest campionat, de acum începe greul. Cine intră trebuie să dea totul”, și-a început Florinel Coman discursul.

Fotbalistul a oferit momentul serii, a aruncat cu un telefon din tribună. Coman a luat telefonul de pe jos și a dorit să-și facă un selfie, însă nu ar fi reușit. ”N-am făcut că nu avea folie și nu mi-a mers că eram transpirat, n-am reușit. Puțin umor. Am văzut un telefon, nici n-am văzut când am fost aruncat, îmi cer scuze dacă a fost un gest urât, consider că a fost un gest ok, sub formă de glumă.

Mâine refacere, îi vom analiza, n-am apucat să-i vedem, de mâine clar ne axăm pentru meciul din Conference, pe care trebuie să-l câștigăm. Pentru România, pentru Steaua, pentru suporteri, aducem puncte țării. Eu văd un meci greu, pentru că se joacă în deplasare, dacă ne montăm foarte bine și scoatem greșelile făcute în aceste două etape, vom face din nou o figură frumoasă, să intrăm în grupe”, a transmis Florinel Coman.

După ce a ratat titularizarea, Andrea Compagno a dezvăluit că e supărat pentru că a rămas pe bancă, însă respectă decizia antrenorului și va încerca să dea tot ce are mai bun chiar dacă e introdus în teren doar 5 minute. ”Nu știu nimic de un transfer. Până când nimeni nu zice nimic, eu sunt concentrat pe Steaua, să dau totul aici, fiecare antrenament și fiecare meci. Avem meci foarte important, mă gândesc să dau totul în acest meci, dacă joc 5-10-20 minute eu vreau să dau totul.

prima etapă n-am putut juca nu era problema mea. Nu trebuie să conving eu pe niciunul. Normal, problema e dacă un jucător e pe bancă și nu e dezamăgit și e fericit. Dacă merge pe bancă și e nefericit e normal. Fiecare meci, mai ales de cupele europene, de calificare, trebuie să dăm totul, trebuie să fim pregătiți. Cred că o să fie meci foarte greu, mai ales că suntem în deplasare, trebuie să fim pregătit. Avem timp scurt să ne pregătim, dar o să fim”, a declarat Compagno.

A intrat în scenă și Darius Olaru, cel care crede că echipa s-a oprit din jucat după 2-0 cu Dinamo, considerând că sunt net superiori adversarului. ”Cred că până la urmă rămâne un derby, ne bucurăm că ne-am făcut treaba și am obținut cele trei puncte, am dat puține emoții pe final, trebuie să schimbăm asta, să fim mult mai concreți.

Am reușit să intrăm foarte bine în meci, am dominat jocul, ne bucurăm că am marcat mai mult decât ei. Am reușit să marchez primul gol, sper să nu fie ultimul, să ajut echipa cât de mult pot. Să continuăm pe acest drum al victoriei. Poate fi și asta (n.r. s-au crezut deja învingători). Cât despre meciul cu CSKA, obiectivul e să ne calificăm în grupe. Cred că avem echipă bună, omogenă, nu au avut loc asemenea schimbări ca în sezoanele precedente”, a declarat Olaru.

