Florinel Coman, gest necugetat în UTA – FCSB 2-1! Cum explică eliminarea

Florinel Coman a început perfect meciul de la Arad. Vedeta FCSB-ului a deschis scorul în minutul 3 şi nimic pe arena “Francisc Neuman”.

Florinel Coman, gest necugetat în UTA – FCSB 2-1!

Arădenii au revenit în joc şi cu un cadou din partea arbitrului George Găman, care le-a acordat un penalty şi au preluat controlul meciului după ce roş-albaştrii au rămas în 10 oameni, după eliminarea lui Pantea.

Florinel Coman, omul de la care fanii roş-albaştrilor aşteptau tonul revenirii, şi-a dat în petic. Doar că în a doua repriză, atacantul era mai preocupat să se bată cu adversarii, la propriu, decât să îşi ajute echipa.

În minutul 75, Coman vede cartonaşul galben pentru o reacţie nervoasă la o lovitură primită din partea lui Stolnik. Atacantul FCSB a răbufnit şi l-a bruscat pe jucătorul de la UTA Arad. Ambii au fost avertizaţi.

Gest incredibil în minutul 83! FCSB, fără patru titulari cu Universitatea Craiova

În minutul 83, Florinel Coman îşi pierde capul complet şi l-a lovit cu cotul pe Ivaylo Markov. George Găman a scos al doilea cartonaş galben şi l-a eliminat pe atacantul celor de la FCSB, care va rata derby-ul cu Universitatea Craiova.

FCSB are o misiune grea împotriva Universităţii Craiova, în etapa viitoare. Florinel Coman şi Alexandru Pantea sunt suspendaţi şi nu vor putea evolua, în timp ce şi Alexandru Băluţă vor lipsi din cauza accidentărilor.

“Domnul Găman mi s-a spus că el nu a acordat penalty. Săracul, a mai fost suspendat tot din cauza aceasta”

Florinel Coman a declarat la final şi a explicat gesturile necugetate: “Am început foarte bine. Am marcat repede, la capătul unei faze foarte bune. După, a fost acel penalty. Nu ştiu ce să spun la acel penalty. Domnul Găman mi s-a spus că el nu a acordat penalty.

Săracul, a mai fost suspendat tot din cauza aceasta. Nu vreau să vorbesc de rău, este un meci pierdut. A venit şi prima înfrângere din acest campionat. Mereu s-a lăsat cu cartonaşe roşii aici. Au fost mulţi nervi în teren. Mergem înainte.

“Da, a fost un gest nesportiv. Îmi cer scuze. Asta este”

Când eu atac adversarul cu mingea la picior, vine să mă blocheze şi el dă invers. Da, a fost un gest nesportiv. Îmi cer scuze. Asta este. Până la urmă, trebuie să ne gândim la următorul meci. Este un derby şi trebuie să îl câştigăm.

Am rămas în 10 foarte repede. Pantea este un jucător foarte mult. Are de învăţat. Este bine că a venit acum pentru că va învăţa. Cu toţii am pierdut în această seară. Este prima înfrângere, nu trebuie să ne uităm în stânga sau în dreapta”, a spus Florinel Coman la final.