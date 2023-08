S-a rupt Chiricheș! Trei absențe importante pentru FCSB la derby-ul cu Universitatea Craiova

Revin problemele medicale pentru Vlad Chiricheș, probleme care l-au ținut departe de gazon o mare parte a sezonului trecut. Fundașul „roș-albaștrilor” nu a mai putut continua și a fost înlocuit de Siyabonga Ngezana, care și-a făcut debutul pentru vicecampioana României, într-un moment dificil al echipei.

Absențe importante pentru FCSB la derby-ul cu Universitatea Craiova

În minutul 73 al jocului de la Arad, Vlad Chiricheș a încercat un sprint după Rareș Pop, însă a simțit dureri la piciorul stâng și s-a oprit brusc. S-a întins pe gazon, a așteptat intervenția echipei medicale, apoi a părăsit terenul șchiopătând serios, semn că lucrurile nu sunt în ordine.

Accidentarea pică într-un moment foarte prost pentru FCSB, care va mai avea două absențe de marcă la derby-ul cu Universitatea Craiova de sâmbătă seara. Pe lângă Chiricheș, va lipsi și

Mai mult decât atât, în minutul 83, Florinel Coman și-a lovit intenționat un adversar, motiv pentru care George Găman i-a dat al doilea cartonaș galben. L-a primit implicit și pe cel roșu, astfel că și el va lipsi contra oltenilor.

În plus, și Adrian Șut este incert pentru meciul contra Universității Craiova, astfel că FCSB va trebui să regândească strategia pentru meciul de sâmbătă, în care jucători de bază ai „roș-albaștrilor” nu sunt disponibili.

Laurențiu Reghecampf a anunțat schimbări pentru meciul cu FCSB

De cealaltă parte, Universitatea Craiova a pierdut ultimul meci din campionat cu Farul, scor 0-2, iar Laurențiu Reghecampf a anunțat că vor fi schimbări în echipă pentru meciul cu FCSB.

„Vrem să vedem ce am făcut greșit. N-am avut atitudine. Am fost foarte slabi, foarte delăsători. Le-am dat foarte mult spațiu. Greșeli foarte mari la ambele goluri. La al doilea gol, sincer nu am văzut bine lovitura liberă, dar cred că se putea face ceva.

Sincer, nu golurile m-au deranjat, ci atitudinea și anumite momente tratate cu superficialitate. Nu am fost prezenți în duelurile unu contra unu. Sunt lucruri pe care trebuie să le analizăm.

Dacă ai un pic de șansă să marchezi un gol, intri în joc. Trebuie să fim sinceri, Farul a fost mult peste noi. A avut câteva ocazii mari”.

„Noi am făcut greșeli copilărești pe faza de apărare. O să analizăm și cu siguranță vom arăta altfel la următorul meci. Nu se uită meciul de astăzi. Înfrângerea e dureroasă.

Avem calitate, avem jucători care au destulă experiență în competițiile interne și ar trebui să avem altă atitudine și să facem alt joc. 100% sunt optimist, vom schimba aceste jocuri”, a mai spus „Reghe”.