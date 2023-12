Florinel Coman l-a felicitat public pe Darius Olaru. Căpitanul celor de la FCSB a marcat o „dublă” cu Hermannstadt, scor 3-0, și . FCSB este lider detașat în clasament, la 8 puncte în fața locului secund ocupat de CFR Cluj.

Florinel Coman, mesaj superb pentru Olaru, golgheterul SuperLigii: „Ajută mult!”

Darius Olaru și Florinel Coman au fost eroii . Olaru a reușit o „dublă” cu piciorul stâng și l-a depășit pe Dan Nistor în topul marcatorilor din SuperLiga. Florinel Coman a tras concluziile după meci și l-a felicitat pe coechipierul de la FCSB.

„Am controlat meciul. Am jucat un fotbal plăcut din primul minut. Știam că joacă un fotbal bun, i-am blocat bine. Am reușit să dăm gol în prima repriză și ne-am făcut un joc mai ușor.

(n.r. despre golurile lui Olaru) Să se ducă, Doamne ajută, cât mai sus. Suntem bucuroși pentru el, ajută echipa mult, nu doar din punct de vedere fotbalistic. Un jucător de grup, este o plăcere să-l vezi cum se antrenează.

Ne bucurăm că îl avem alături. A fost un mereu un fotbalist de execuție, cred că anul ăsta arată mai mult curaj în forțele proprii.”, a declarat Florinel Coman.

„Nu stau să mă încarc negativ”. Florinel Coman, un nou mesaj despre golul anulat cu CFR Cluj

Florinel Coman a comentat pe seama arbitrajului. În primă fază, jucătorul în vârstă de 25 de ani a vorbit despre faza petrecută în finalul meciului cu Hermannstadt, când „șeptarul” s-a prăbușit pe gazon după un contact cu Butean în careu.

Inițial, Chivulete a acordat penalty și galben, însă și-a retras deciziile după ce a revăzut faza la monitorul VAR. „Eu am crezut că este lovitură liberă. Am simțit un contact în spate, nu umăr la umăr. Este puțin important. E bine că am luat trei puncte”, a spus Coman.

Ulterior, Florinel Coman a vorbit despre faza petrecută în startul reprizei secunde cu CFR Cluj. Coman a marcat cu un șut de excepție din afara careului, iar scorul devenise 2-1 după ce Colțescu a validat inițial reușita.

George Găman a intervenit și l-a chemat la margine pe Colțescu pentru a revederea un posibil fault al lui Valentin Crețu asupra lui Philip Otele. „Centralul” și-a întors decizia, iar golul a fost anulat.

„Mai avem un meci în care trebuie să câștigăm fără drept de apel. Nu am stat să văd faza de la Cluj (n.r. golul anulat), a trecut, nu stau să mă încarc cu ceva negativ. M-am focusat pe acest meci. Trebuie să mergem la Iași la fel de motivați”, au fost cuvintele lui Coman.

