Florinel Coman, primul jucător care se schimbă singur! „E premieră mondială”

Gigi Becali este cunoscut pentru felul în care o conduce pe FCSB cu o mână de fier. Chiar și în aceste condiții, patronul echipei permite anumite excepții atunci când vine vorba de vedetele echipei.

Florinel Coman, favoritul lui Gigi Becali

“Mă gândesc dacă să adopt sau nu. Nu am mai auzit, îl întreb pe Florinel că poate glumește, abia aștept să vină la lot. Cum să aud așa ceva? E premieră mondială la tine la televiziune.

Îmi pare rău că ai anunțat azi numai premiere, una tristă, dar asta m-a mai inveselit. Eu nu cred, poate el spune, dar eu fac pariu că nu. Poate înțelege că atunci când sunt obosit, să fac schimbare. Nu poți să îl oprești dacă vrea să iasă afară că e obosit. Nu poți”, a declarat Mihai Stoichiță.

Gigi Becali nu lasă nimic la voia întâmplării în acest an. Lider în Liga I, FCSB trebuie să ruleze atent un lot prin de valori pentru a scoate maximum din potențialul echipei. Florinel Coman este vedeta echipei, iar Becali face tot posibilul pentru ca jucătorul său să fie fericit în cadrul clublui.

FCSB este liderul SuperLigii

“Omul a spus clar. «Staff-ul nu o să zică, nu o să vă recunoască, vă spun eu adevărul». Iar o să facă înconjorul de la FANATIK la toată presa din lume. E premieră mondială asta. Primul jucător din lume care iese când vrea”, a spus Horia Ivanovici.

“Să iasă când vrea. E mondială asta. A ieșit odată la Constanța, sau unde a ieșit? Dacă antrenorul îi spune că nu e obosit, el spune că ba da, să fie scos. Se schimbă singur. Se duce la margine și cere tăblița aia și să își pună numărul pe tăbliță singur”, a declarat Robert Niță.

FCSB este echipa cu cea mai bună cotă de piață din Liga I. . Primul pe lista plecărilor este Coman, unul din veteranii echipei.

Echipa lui Gigi Becali are opt victorii în primele zece etape. Mai mult decât atât, atacul FCSB-ului este unul devastator. Formația pregătită de Charalambous are 22 de goluri marcate, cu unul mai mult față de rivala CFR Cluj. Apărarea este și ea una puternică. FCSB a primit doar 9 goluri în acest an.

