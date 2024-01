Florinel Coman, probleme în Universitatea Craiova – FCSB 0-3: “M-a călcat șmecherește”. Darius Olaru l-a acuzat pe Bîrsan

Florinel Coman a fost din nou unul dintre cei mai buni jucători de la FCSB. , scor 3-0 cu Universitatea. Coman a înscris în minutul 50, după o fază în care a driblat câțiva adversari în careu.

Florinel Coman, probleme în meciul cu Universitatea Craiova: “M-a călcat șmecherește”

Victoria din Bănie a creat o diferență de 16 puncte între FCSB și Universitatea Craiova. Coman a fost surprins de replica slabă a oltenilor și a explicat cum s-a făcut diferența.

“Am făcut un meci bun cu o echipă dificilă. Ne gândeam că vom întâlni o echipă rănită care vrea să se ridice. Au făcut un presing agresiv, au jucători de calitate care pot scoate oameni din joc. Dar noi nu ne-am gândit niciodată să ne apărăm. Am avut viteză mai bună, am fost mai puternici și am băgat mingea în poartă”, a spus Coman la .

Fotbalistul liderului a fost înlocuit în minutul 76 cu Ovidiu Popescu. Motivul pentru care a trebuit să iasă de pe teren a fost o accidentare la deget: “Am terminat anul cu o durere de deget, a fost frig și nu prea m-am antrenat, jucam doar la meciuri.

După cantonamentul din Turcia, îmi dispăruse durerea, dar m-a călcat smecherește în prima repriză și n-am mai putut să continui. Mi-a amorțit piciorul în repriza a doua”.

Coman e convins că FCSB nu o să scadă ritmul, chiar dacă diferența față de rivale se tot mărește: “Suntem pe drumul cel bun, dar nu trebuie să ne-o luăm în cap. Vine play-off-ul și se înjumătățesc punctele. Trebuie să muncim și mai mult. Meciul cu Farul este special pentru mine. Mai ales că va fi și ziua Regelui (n.r. Gheorghe Hagi). Toate meciurile cu ei au fost spectaculoase”.

Ce a declarat Darius Olaru după Universitatea Craiova – FCSB 0-3

Darius Olaru a înscris din penalty în Universitatea Craiova – FCSB 0-3 și , cu 14 reușite. Totuși, căpitanul roș-albaștrilor are și un motiv de nemulțumire: din cauza cartonașului galben, . Mijlocașul celor de la FCSB crede că centralul Marcel Bîrsan i-a acordat eronat cartonașul galben.

”Am făcut o partidă bună. Am reușit să marcăm înainte de pauză și cred că asta ne-a ajutat. Am văzut un henț, dar nu eram chiar sigur. Mă bucur că s-a acordat și am înscris. Sunt supărat pe Bîrsan. Era galben pentru Mitriță, nu pentru mine.

Au venit și doi-trei jucători noi, trebuie să-i integrăm în jocul nostru. Marcăm destul de multe goluri, e important că nu primim. Mă gândesc să-mi ajut echipa să câștigăm”, a declarat Olaru la .