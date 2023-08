Florinel Coman sau Mitriță? Cornel Dinu a ales fără să stea pe gânduri. Exclusiv

Olteanul vrea să câștige titlul cu Universitatea Craiova, dar mai are o miză importantă în acest sezon. care, cel mai probabil, va fi remarcată inclusiv la echipa națională.

Coman sau Mitriță? Răspunsul lui Cornel Dinu

Amândoi acoperă banda stângă, iar calitățile fizice sunt similare, astfel că cei doi jucători sunt printre senzațiile din SuperLigă. Totuși, între fanii FCSB și cei ai Craiovei există o discuție legată de valoarea celor doi.

și spune că amândoi sunt fotbaliști cu calități fizice de excepție. El crede că Mitriță este jucătorul care acoperă cel mai bine suprafața de joc pentru că Florinel Coman are dificultăți la jocul în banda dreaptă.

Dar chiar și așa, Cornel Dinu spune că Florinel Coman are un ușor avantaj în acest moment, deoarece este mai bun în ceea ce privește finalizarea fazelor de atac. Cifrele îi susțin afirmația.

”Sunt doi jucători asemănători. Posibilități mai largi de a juca pe tot frontul de atac la Mitriță. În ultimul timp și-a îmbunătățit dinamica de joc Florinel Coman, este un jucător capabil să joace pe toată suprafața terenului, sau pe trei sferturi din ea, mai puțin în dreapta.

Mitriță este mai complet dar cred că la calități tehnice, de pătrundere, de lovire a mingii sunt egale, poate cu un avantaj la Florinel Coman.

Mitriță acoperă tot, dar nu mai are mobilitatea de altă dată, viteza de pătrundere, lucru care îl caracterizează pe Coman, mai ales să ajunge mult mai des la poartă și materializează aceste ajungeri”, a spus Cornel Dinu, la FANATIK SUPERLIGA.

În acest sezon, Florinel Coman are trei goluri și două pase de gol în șapte meciuri jucate, adică o medie de 159 de minute pentru fiecare gol marcat. De cealaltă parte, Alex Mitriță are un gol și trei pase de gol în cinci meciuri, adică o medie de 450 de minute pentru fiecare gol. 32 de goluri în 104 meciuri are Mitriță în SuperLigă, în timp ce omologul său are 43 de goluri marcate în 204 meciuri jucate în prima divizie.

