Florinel Coman, savuros după golul superb din FCSB – Farul 2-1: ”Acolo intervine calitatea jucătorului”

Vicecampioana României după victoria de pe Arena Națională. În urma acestui succes, echipa antrenată de Elias Charalambous s-a apropiat la doar două puncte de constănțeni și la unul singur de campioana CFR Cluj.

Florinel Coman nu se ferește de cuvinte mari după golul marcat în FCSB – Farul 2-1

La finalul întâlnirii FCSB – Farul 2-1, din etapa a 4-a din play-off-ul din SuperLiga, Florinel Coman a analizat lupta la titlu și a vorbit fără falsă modestie despre calitatea sa pe care a pus-o în practică la golul împotriva liderului.

ADVERTISEMENT

”Ne bucurăm mult pentru acest meci. L-am pregătit bine, am avut liniște. Am știut cum să gestionăm momentele importante din acest joc. La gol am primit o pasă foarte bună, timing reușit, iar de acolo intervine calitatea jucătorului.

Am avut liniște pentru că jocul din a doua repriză cu CFR ne dădea încredere. Dacă marcam pe final cu CFR, altfel vorbeam acum. Nu este cea mai bună variantă a mea. Dacă stai un an, tot de un an ai nevoie să revii la forma maximă. Mă bucur că mi-am ajutat echipa și mă bucur că am forma asta la meciurile importante, adică în play-off.

ADVERTISEMENT

Urmează derby-ul cu Rapid, suntem liniștiți, vrem să câștigăm și să le arătăm cine e Steaua. Putem câștiga acest campionat cu talent și determinare. E bine că am câștigat, pentru că ei au meci cu CFR.

Vom vedea la final dacă ne-am maturizat, dar suntem un grup bun care își dorește tot mai mult. Le mulțumesc suporterilor că au venit în număr mare, te simți fotbalist când joci cu așa atmosferă”, a declarat Coman.

ADVERTISEMENT

Tavi Popescu visează cu ochii deschiși la titlu

Deian Sorescu nu vrea să se gândească la ce urmează pentru el de la vară, dacă va rămâne la FCSB sau nu, în timp ce Octavian Popescu este convins că este anul în care ”roș-albaștrii” pot câștiga titlul.

”Este o victorie mare, este ceea ce ne-am propus. Mă bucur că am luat cele trei puncte, așa că de mâine ne vom concentra pe următorul meci. Cred că am fost mult mai agresivi. Am început foarte bine, foarte tare, sus și asta s-a văzut. Este o luptă grea la titlu, dar pentru spectatori este una frumoasă.

ADVERTISEMENT

Suntem fericiți că fanii au fost alături de noi în număr mare. Cu ei alături nu ne poate opri nimeni. Sunt bine, sunt fericit, mă bucur că joc, la sfârșit vom vedea ce se va întâmpla cu mine. Nu e ciudat, sunt la FCSB, mai am câteva meciuri sau poate rămân aici. Mă bucur de prezent”, a spus Sorescu.

ADVERTISEMENT

”Este foarte important că am câștigat și ne-am apropiat de primul loc. Nu contează pe ce post sunt folosit, trebuie să-mi ajut echipa. Nu contează unde joc, îmi pare rău că am greșit la golul lor. De la meciul ăsta rămân cu cele trei puncte câștigate.

Suntem pe drumul cel bun, suntem așa de vreo șase luni. Știm să și suferim, ne-am apărat destul de bine în repriza a doua. Sper să ieșim campioni. Trebuie să învățăm din greșeli și cred că anul ăsta suntem pregătiți 100% să luăm titlul. Nu mi-a fost greu să joc pe mai multe posturi, dar îți trebuie puțin timp să-ți iei repere”, a afirmat Tavi Popescu.

Istvan Kovacs, salvat de VAR

Istvan Kovacs continuă să aibă prestații slabe, iar ”centralul” în duelul dintre FCSB și Farul Constanța, dar și-a schimbat decizia după ce a revăzut faza cu ajutorul VAR-ului.

Octavian Popescu a fost lovit peste gleznă de către Kiki în careul constănțenilor, dar Istvan Kovacs i-a făcut semn puștiului FCSB-ului să se ridice și să continue jocul, fiind sigur că a simulat.

Imediat după ce mingea a ieșit în afara terenului, Istvan Kovacs a fost chemat să revadă faza la VAR, acesta stând puțin pentru a analiza reluările și a dictat în cele din urmă penalty pentru vicecampioana României, iar Andrea Compagno a deschis scorul.