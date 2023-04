FCSB – Farul Constanţa, Live stream ora 20:30 în etapa 4 din play-off a SuperLigii. Prima finală de titlu

Meciul FCSB – Farul Constanţa are loc luni, 17 aprilie, cu începere de la ora 20:30, în cadrul etapei 4 din play-off-ul SuperLigii. Este un meci crucial în lupta pentru titlu. Cu o victorie acum, FCSB ar veni la doar două puncte de dobrogeni care sunt pe primul loc, iar etapa viitoare ar urma meciul Farul – CFR Cluj, FCSB rămânând în Capitală pentru derby-ul cu Rapid, pe Giuleşti.

Unde se joacă meciul FCSB – Farul Constanţa, în etapa 4 din play-off a SuperLigii

Confruntarea FCSB – Farul Constanţa se desfăşoară luni, 17 aprilie, de la ora 20:30, pe „Arena Naţională” din Capitală şi interesul în jurul meciului, în pofida vremii nefavorabile, este absolut fantastic. Toate pronosticurile merg spre ideea că vor fi peste 20.000 de oameni în tribune.

Evident, numărul covârşitor de fani va fi de partea FCSB, dar vor ajunge la stadion şi suporteri veniţi de la Constanţa şi din judeţul Constanţa. Cum, de regulă, cu fanii Farului incidentele au fost foarte rare la meciurile acestei echipe, este de aşteptat să avem parte de o atmosferă de mare eveniment pe Arena Naţională.

Cine transmite la TV partida FCSB – Farul Constanţa

Partida FCSB – Farul Constanţa se joacă luni, 17 aprilie, de la ora 20:30, pe „Arena Naţională” din Bucureşti, în etapa 4 din play-off-ul SuperLigii. Ea va fi transmisă în direct pe micile ecrane pe posturile TV Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Bucureşti, este o vreme închisă pe tot parcursul zilei şi chiar aproape al întregii săptămâni, cu permanent risc de precipitaţii şi chiar de descărcări electrice. Este foarte posibil să plouă chiar şi pe perioada desfăşurării partidei şi nu se ştie dacă se va folosi acoperişul retractabil. Maxima zilei va fi de 12 grade iar la ora jocului de 8-9 grade.

Ce absenţe există în întâlnirea FCSB – Farul Constanţa

De mult nu a mai stat atât de bine la capitolul probleme de lot. Practic, în afara lui Panţâru, care nu se ştie dacă va mai putea vreodată juca fotbal, toţi jucătorii sunt la dispoziţia antrenorului cipriot Elias Charalambous. Şi Octavian Popescu şi Omrani sunt în pefectă condiţie fizică şi pot juca lejer chiar şi 90 de minute.

Gică Hagi continuă să aibă două absenţe importante, una în apărare şi alta la mijloc. Nu i s-au refăcut fundaşul central Mihai Popescu şi va juca din nou Kevin Boli lângă Larie şi închizătorul Tudor Băluţă. Farul va folosi în continuare un sistem ofensiv, cu trei atacanţi, Munteanu, Mazilu şi Alibec, semn că nu vine să se apere.

Cote la pariuri la jocul FCSB – Farul Constanţa

Dobrogenii au câştigat recent pe acest stadion, în sezonul regulat, într-un final absolut nebun, dar acest lucru pare a nu conta pentru casele de pariuri, care acordă cota de 2,00 sau chiar de 1,90 pentru victoria FCSB. Farul are cotă de 3,90 sau 4,00 pentru a repeta rezultatul recent. Şansă dublă 1X are cotă de 1,25 sau 1,30, iar şansă dublă X2 cotă 1,70 sau chiar 1,80. Gol marcat FCSB are 1,25 iar golul Farului cotă 1,45.

Nu sunt multe meciuri între cele două echipe după ce în 2021 Farul s-a unit cu Viitorul Constanţa sub numele brand-ului oraşului şi al judeţului. De două ori, acum în sezonul regulat, cu 3-2, goluri marcate în prelungiri şi în 2021 au învins oaspeţii, anul trecut a fost 2-0 la Bucureşti pentru FCSB.