Focar de Covid-19 la ”Grigore Alexandrescu”. Aproape 20 de copii au fost confirmați pozitiv

Medicul Raluca Alexandru, purtătorul de cuvânt al Spitalului ”Grigore Alexandrescu” din Capitală a spus că majoritatea copiilor care ajung de urgență la spital sunt confirmați ulterior cu Covid-19. Așadar, România trebuie să se pregătească de un nou val de Covid-19, cu toate că nu ar exista motive reale de îngrijorare potrivit experților.

Focar de Covid-19 la ”Grigore Alexandrescu”

”Ieri la UPU au fost 18 copii COVID pozitivi simptomatici, din care s-au internat 10 pe secţiile de pediatrie. Toate secţiile au saloane cu copii pozitivi COVID. Predomină vârsta mică.

Vorbim în principal de secţiile de pediatrie, 4 secţii, pe secţia de chirurgie nu avem copii internaţi cu COVID. Pe fiecare secţie sunt 25 de paturi, cam 4-5-6 sunt ocupate de pacienţi cu coronavirus.

Copiii diagnosticaţi cu COVID sunt de toate vârstele, cei mai mici au câteva luni. Au tuse, febră, disfonie, adică răguşeală. Se internează cu laringită, deshidratare, bronşiolite, pneumonii. Predomină coronavirusul şi rinovirusul”, a transmis medicul.

Conform News.ro, în săptămâna 11-17 septembrie au fost înregistrate 11.226 de cazuri noi de infectare cu Covid-19, cu 4.055 mai multe decât în intervalul precedent. Momentan în spitalele din România sunt internați 967 de oameni, în secțiile Covid-19. Conform ministrului sănătății Alexandru Rafila, țara noastră are 2.000 de cazuri Covid-19 pe zi.

Cu toate acestea, oamenii astfel că măștile nu vor fi reintroduse ca și practică obligatorie, ci ca o simplă recomandare. ”Nu reintroducem măştile în spaţiile aglomerate, însă le recomandăm celor cu viroze. Va mai dura până vom intra pe trend de descreștere”, a explicat Alexandru Rafila.

Ministrul sănătății a specificat că ”din fericire, tulpinile circulante din momentul de faţă nu produc îmbolnăviri la fel de grave”. Țara noastră a ajuns, așadar, de la câteva sute de cazuri pe zi la 2.000 de cazuri, însă Alexandru Rafila anunță că ”sunt suficiente locuri în momentul de față” în spitalele din România.

, chiar dacă nu este suficient de specifică pentru variantele circulante, dar multe persoane au trecut prin boală, s-au vaccinat, sau ambele variante.

Eu, de exemplu, am făcut de două ori COVID, am făcut şi trei doze de vaccin, dar nu am o teamă legată de îmbolnăvire”, a declarat Alexandru Rafila în fața parlamentului. ”Nu reintroducem măştile în spaţiile aglomerate.

Asta nu înseamnă că nu le recomandăm celor care au simptome de viroze respiratorii, pentru că sunt şi alte viroze respiratorii, în curând sezoniere, să poarte mască dacă se deplasează în mijloace de transport în comun sau în spaţii închise, dar asta nu înseamnă că este o obligativitate. Este o recomandare medicală”, a concluzionat Alexandru Rafila.