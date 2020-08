Focar de Covid-19 la un azil din Brașov. Raed Arafat anunță sute de zone de infecție în țară: ”Se pot impune măsuri drastice”

Județul Brașov se apropie de 3.500 de cazuri de Covid-19 de la startul pandemiei, iar la acest lucru contribuie apariția frecventă de noi focare de infecție.

În această săptămână, chiar joi, 6 august, a fost confirmat un focar într-un azil de bătrâni din Moieciu, unde 27 de persoane sunt infectate.

Vestea tristă a venit de la șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), dr. Raed Arafat, prezent la Brașov pentru a verifica stadiul în care se află construcția secției modulare de ATI, din curtea Spitalului Județean.

După ce în ultimele săptămâni căminele pentru persoane vârstnice de la Sânpetru și Brașov au declarat mai multe infectări, un alt azil, cel de la Moieciu, a devenit al treilea focar de Covid-19 din județ. Deocamdată, Arafat spune că nu se impune carantinarea întregii localități.

”Focarul este sub control. Cei care au necesitat îngrijire au fost transportați la spital. Municipiul Brașov este însă locul unde se cumulează majoritatea cazurilor și tocmai de aceea acordăm o atenție deosebită și am impus și măsura purtării măștii în spațiile aglomerate.

În rest sunt focare și în diverse companii, case de copii și tocmai de aceea tragem atenția să se păstreze normele de igienă și protecție sanitară, de la dezinfecție, la purtarea măștii și evitarea aglomerării la locul de muncă”, a explicat directorul DSP Brașov, dr. Andreia Neculau, conform Monitorul.

Raed Arafat: ”Sunt peste 300 de focare în țară”

Șeful DSU, Raed Arafat, a dezvăluit că în acest moment sunt peste 300 de focare de Covid-19 în ţară și că nimeni nu poate prezice modul în care va evolua boala, astfel că nu pot fi excluse ”scenarii mai grele”.

Secretarul de stat din MAI avertizează că în cazul în care începe o creștere exponențială, se pot reimpune măsuri drastice în orice moment, care pot merge până la carantinarea unui întreg județ.

”Noi am luat, am carantinat unele localităţi, chiar dacă s-au supărat pe noi primarii din localităţile respective, chiar şi recent. Am luat anumite măsuri punctuale şi asta fac multe ţări acum, dar sunt situaţii în care dacă vezi că scapă total sub control şi începe să fie o creştere mare, exponenţială, se pot reimpune anumite măsuri drastice.

Poate că nu faci un total lockdown în toată ţara, dar faci într-un judeţ, îl faci într-o zonă în care vezi că este o răspândire majoră”, a spus şeful DSU la Digi24.