Fondatorii Prestige Orchestra, dezvăluiri fără precedent: “Nu există posibilități”

Iuliana și Costin Ghinea de la Prestige Orchestra dezvăluie detalii neștiute despre eforturile și compromisurile pe care au fost nevoiți să le facă pentru a se putea împărți între carieră și meseria de părinți.

Fondatorii Prestige Orchestra, dezvăluiri fără precedent

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Iuliana și Costin Ghinea, de la Prestige Orchestra, ne povestesc despre cum s-au cunoscut, câte eforturi au făcut atunci când au devenit părinți și cât de solicitantă a fost și este cariera lor.

Simpaticii și talentații artiști ne dezvăluie detalii despre copilăria lor, ziua în care s-au cunoscut și cum reușesc, după 15 ani, să ‘dezamorseze’ certurile inerente care apar într-o familie.

Familia Ghinea ne povestește despre cel mai greu moment din viața lor atunci când pandemia le-a luat tot, cum au reușit să își revină și ce proiecte au pentru anul 2023.

”Ne-am propus să scoatem cât mai multe piese proprii”

Cum merg concertele, aveți ceva nou în plan anul acesta?

– Avem un an plin de evenimente și concerte, ca de obicei. Anul acesta ne-am propus să scoatem cât mai multe piese proprii și să lansăm un nou proiect muzical în trend, va dezvăluim la momentul potrivit despre ce este vorba.

Prestige Orchestra, una dintre cele mai căutate trupe de entertainment din țară

Cât de greu este să te menții în industria muzicală la ora actuală?

– Dintotdeauna ne-am dorit să oferim servicii de calitate, show-uri de excepție și am investit foarte mult în fiecare apariție a noastră, de la logistica impresionantă din dotare până la costume fabuloase de designeri dar și migălite în atelierul noastru. Asta ne menține pe culmile succesului și suntem una dintre cele mai căutate trupe de entertainment din țară. De curând am primit și un premiu din partea Global Wedding Awards care ne da mai multe motive să urcăm și mai sus. Este vorba despre Best Luxury Live Music & Entertainment 2023 – România.

Părinții Prestige Orchestra: “Îl creștem împreună pe Alex de când avea 4 ani”

Ați fost părinți tineri. Cum a fost? Ați avut timp pentru băiat, l-ați luat cu voi peste tot?

– Îl creștem împreună pe Alex de când avea 4 ani. În primii ani am avut bone care stăteau cu el când plecam la restaurantul în care cântam seară de seară și la evenimente. Începând de la grădiniță și mai apoi la școală, aveam un domn cu taxi care îl ducea și aducea. La restaurantul de lângă școală avea abonament și mergea să mănânce acolo după ore.

Chiar dacă eram ocupați căutam soluții să aibă tot confortul. O perioadă, până la mutarea în București, a locuit cu bunicii și asta ne-a fost de mare ajutor, chiar dacă uneori ne spune că ne-a simțit lipsa. Dar fără eforturi și compromisuri uneori nu există posibilități.

Cine avea mai multă răbdare, Iuliana sau Costin?

– Iuliana Ghinea: Răbdarea este un cuvânt așa de mare pe care dacă l-am înțelege în adevăratul sens, totul ar fi mai ușor. Au fost momente și momente.

– Costin Ghinea: Fără răbdare în viață nu cred că poți reuși în ceea ce îți propui.

Iuliana Ghinea: “Ne-am gândit să ne ‘facem’ mai înalte și ne-am băgat în ghete câte două lămâi”

Cum a fost copilăria voastră? Ați făcut multe trăznăi?

–Iuliana Ghinea: Locuiam cu părinții și la 50 de km aveam țara la bunica din partea tatălui unde era cel mai frumos, și cum veneau vacanțele acolo eram, plecam cu ‘’rata’’ cu nea Gigel, așa îl chema pe domnul șofer. Peste stradă aveam căminul cultural unde se făcea discotecă și de abia așteptam să vină vinerea să mergem. Într-o seară, eu și prietena mea, ne-am gândit să ne ‘facem’ mai înalte și ne-am băgat în ghete câte două lămâi. Bineinteles că s-au spart lămâile până am ajuns, iar apoi ne-am rupt hârtii și ne-am făcut toc în interiorul ghetelor să părem înalte, cu toate că la țară toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Tot la țară mi-am vopsit părul blond cu decolorant și am rămas cu jumătate din podoabă capilară în lighean. Uuff, am făcut ceva trăznăi.

Costin Ghinea: Copilăria mi-am petrecut-o învățând să cânt la instrumentele pe care aveam în casă. Tatăl meu s-a ocupat să îmi aducă profesor să învăț să cânt la țambal, apoi la nai, pian, clarinet și instrumentele tradiționale de suflat precum fluierul, cavalul. Au fost și foarte multe concursuri la care am participat și unde munca mea a dat roade.

Iuliana Ghinea: “Mama locuiește în Tenerife de mai bine de 22 de ani”

Cum a fost relația cu părinții?

–Iuliana Ghinea: Am avut o relație bună cu părinții, am stat cu mama până în 2001 când a hotărât să plece în Spania iar apoi și tata, la un an distanță. Îi am pe amândoi, sunt sănătoși, acum tata e acasă cu noi și mama , unde locuiește și acum, după mai bine de 22 de ani.

Costin Ghinea: Relația cu părinții a fost una foarte strânsă fiind alături în tot ceea ce îmi propuneam să fac.

Costin Ghinea: “Chiuleam ca să mergem la evenimente”

Ce vă mai aduceți aminte de perioada liceului? Petreceri, chiuluri sau toceală?

–Iuliana Ghinea: Am fost mereu preocupată să fac o carieră în muzică, tatăl meu își dorea să studiez vioara însă nu mi-am dorit asta, ci să devin cântăreață. Îmi plăcea foarte mult să scriu, să fac povestiri și mergeam la canto pe furiș.

Costin Ghinea: Perioada liceului a fost una foarte frumoasă, cu chiuluiri pentru a merge la evenimente și cu cele mai bune sandwich-uri cu salam, cumpărate de vis-a-vis de școală.

Costin Ghinea: “Mă îndrăgosteam de toate fetele de la școală cărora le dădeam bilețele”

Vă mai aduceți aminte când v-ați îndrăgostit prima dată?

–Iuliana Ghinea: Cred că eram prin clasa a patra când am avut un partener cu care mă țineam de mână. Pe atunci era un serial foarte fain cu mai multe cupluri. Am făcut front comun cu câțiva elevi de la clasa a 4-a A, eu eram la B, și în pauze jucam rolurile din film. Practic atunci m-am îndrăgostit prima oară.

Costin Ghinea: Cred că mă îndrăgosteam de toate fetele de la școală cărora le dădeam bilețele.

Iuliana Ghinea: “Nu am primit sprijin din partea părinților să cânt”

De ce muzică? Ce v-a determinat să urmați această carieră?

–Iuliana Ghinea: Asta mi-am dorit dintotdeauna să cânt, fiu artist, să urc pe scenă, să strălucesc. Iubesc ceea ce fac și îmi doresc să bucur cât mai mulți oameni cu energia pe care o eman atunci când merg la evenimente. Cred că asta este menirea mea, chiar dacă nu am primit sprijin din partea părinților să fac asta. Însă am întâlnit omul potrivit cu care, de mână, am reușit să ajungem aici și vom merge și mai sus pentru că ne sprijinim reciproc și atunci când ne este greu ne avem unul pe celălalt.

Costin Ghinea: Cariera mi-a ales o tatăl meu, nu cred mi-am dorit să facă asta, însă cu trecerea anilor, m-am îndrăgostit de muzică. Apoi am întâlnit-o pe Iuliana cu care am dezvoltat acest proiect.

Costin Ghinea: “În momentul în care m-am aplecat, am simțit o crăpătură la spate la pantaloni”

Vă mai aduceți aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

–Iuliana Ghinea: Oooo, avem multe în portofoliu (râde), însă una de neuitat a fost la începuturi când în loc să prezint mirii ca ‘prințesa și prințul din această seară”, am zis ‘prințoasa și prințosul’. Am rectificat, dar, nah! La ceva timp am primit filmările de la acel eveniment, bineînțeles că mă așteptăm să taie fraza nefericită, dar ghici ce, așa a lăsat-o domnul cameraman.

Costin Ghinea: Într-unul dintre show-urile noastre folosim un pistol cu CO2 și, în momentul în care m-am aplecat să-l iau de jos, am simțit o crăpătură la spate la pantaloni. Ce credeți? S-au rupt de sus până jos.

“E frumos să cânți, însă nu oriunde și oricum”

Ce-i lipsește acum, după părerea voastră, industriei muzicale românești?

– Ne-ar plăcea să vedem că artiștii noștri se respectă mai mult în aparițiile pe care le au. Am văzut artiști care merg și cânta în diferite locații unde nu li se pune la dispoziție nici măcar un podium, să nu mai vorbim de un show de lumini și așa mai departe. E frumos să cânți, însă nu oriunde și oricum, iar în industrie nu prea se spune nu.

Mai țineți minte când ați câștigat primii bani? Și pe ce i-ați cheltuit?

– Costin Ghinea: Din primii bani de la primul eveniment unde am cântat cu țambalul mi-am luat dulciuri, la vârsta respectivă sigur nu îmi doream altceva.

Iuliana Ghinea: “În seara respectivă nu ne-am luat ochii unul de la altul”

Cum v-ați cunoscut și cum ați decis că vreți să rămâneți împreună?

–Iuliana Ghinea: Am găsit un anunț pe internet în care o trupă din Ploiești își caută solistă, era vorba de trupa socrului meu, respectiv a lui Costin. Am fost la proba care s-a ținut chiar la un eveniment, unde am cântat toată seară. După eveniment am primit răspunsul, care era unul pozitiv. În seara respectivă nu ne-am luat ochii unul de la altul. Au fost două săptămâni în care Costin a fost plecat într-un turneu în Egipt, iar apoi a revenit și ne-am mutat împreună și de atunci au trecut 15 ani.

Care este secretul unei relații atât de longevive ca a voastră?

–Iuliana Ghinea: Suntem de 15 ani împreună și singurul lucru pe care ni-l dorim este să ne bucurăm unul de celălalt cât mai mult timp. Bucuria că deschizi ochii dimineața lângă omul care ar face orice pentru tine este cel mai bun lucru care ți se poate întâmpla.

Iuliana Ghinea: “Eu ‘scot’ ochii mai mult, iar apoi mă las păgubașă”

Când apare un conflict în familie, cum îl gestionați? Cine cedează primul?

–Iuliana Ghinea: Nu cred în viața roz bon-bon și cred că ar fi plictisitioare. Ne-am întâlnit cu fel de fel de situații în care poate n-am fost de acord unul cu altul, însă atunci când apar astfel de cazuri, eu ‘scot’ ochii mai mult, iar apoi mă las păgubașă.

Costin Ghinea: Care sunt cuvintele magice pentru o familie fericită? Ai dreptate, draga mea!(râde, n. red.). Domnilor, luați aminte!

După atâția ani, pentru voi, care este definiția iubirii și a familiei unite?

–Iuliana Ghinea: Să fii acolo când cel de lângă tine are cea mai mare nevoie, să-i oferi dragostea ta necondiționat.

“Ce nu te omoară te face mai puternic, am simțit asta de multe ori”

Care a fost cel mai greu moment din viața voastră? Ce s-a întâmplat, cum ați reușit să mergeți mai departe?

–Iuliana&Costin Ghinea: Unul dintre momentele dificile care ne-au afectat emoțional, a fost acel moment în care probabil cu toții am simțit că nu putem face nimic, nici măcar pentru familia noastră. Momentul în care s-a oprit totul și practic munca și tot efortul depus pentru ceea ce ai muncit atâta timp, s-a terminat dintr-o dată. când lumea artistică a fost doborâtă total. În rest luăm totul ca atare, ce nu te omoară te face mai puternic, am simțit asta de multe ori.

Dacă ați putea da timpul înapoi, ce greșeală nu ați mai repeta?

–Iuliana&Costin Ghinea: N-am schimba nimic pentru că, dacă ar fi fost altfel, probabil nu ne-am fi întâlnit.

“Suntem bucuroși că suntem un model pentru industria trupelor din România”

Puteați să alegeți orice altă țară, dar v-ați întors mereu în România. De ce?

–Iuliana&Costin Ghinea: Într-adevăr ne-a fost oferită șansa de multe ori să plecăm să cântăm în afara țării, însă dintotdeauna am știut că locul nostru este aici și că, dacă facem tot ceea ce ne-am propus, nu o vom face doar pentru noi ci și pentru cei din jurul nostru. Suntem bucuroși că suntem un model pentru industria trupelor din România și asta ne face să concepem lucruri din ce în ce mai frumoase, ca totul să devină din ce în ce mai frumos în jurul nostru. Ne iubim țara și știm că potențialul este maxim, de aceea suntem azi aici.

Ce planuri și proiecte aveți pentru anul 2023?

–Iuliana&Costin Ghinea: Vrem să arătăm mult mai mult decât am făcut-o până acum din ceea ce facem. Tot ceea ce înseamnă proiectul pe care îl creștem de 8 ani, Prestige Orchestra, și să fim și de acum încolo un model.