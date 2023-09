Fostă concurentă de la Puterea Dragostei, dată în judecată de femeia cu care a avut o relație: ”Mi-a terorizat familia”

Fostă , dată în judecată de femeia cu care a avut o relație. „Mi-a terorizat familia”, a spus tânăra. Care este motivul pentru care aceasta a fost chemată în instanță de fosta parteneră de viață.

O fostă participantă de la Puterea Dragostei, de la Kanal D, scandal cu o femeie cu care s-a iubit. Ce a mărturisit acum

O fostă participantă de la Puterea Dragostei se află în plin scandal cu o femeie cu care s-a iubit. Fosta concurentă de la Kanal D, pe numele său Naba Salem, a mărturisit că i se cer înapoi toate cadourile pe care le-a primit.

Frumoasa brunetă nu s-a înțeles cu fosta parteneră de viață despre care spune că este o persoană foarte posesivă. Mai mult, fosta concurentă a emisiunii moderate de Cristina Mihaela Dorobanțu se arată foarte dezamăgită de situația în care se află.

„După toate dezamăgirile, am încercat să am o relație cu o fată. Mi-a făcut cadouri, m-a ajutat, însă nu ne-am înțeles și am rupt legătura. Insista să fie doar ea în viața mea, era posesivă.

După ce i-am dat block și am rugat-o să își vada de viața ei, a început să mă terorizeze. A venit la mine la ușă, voia să ne împăcăm. Era însoțită de doi bărbați. Am mesaje de la ei, în care confirmă că i-a luat cu ea, spunându-le că îmi este teamă de ea.

Mi-a terorizat familia, m-a jignit, fratele meu are dovezi. M-a acționat în instanță pentru a mă intimida”, a spus fosta participantă de la Puterea Dragostei, Naba Salem, pentru .

Naba Salem de la Puterea Dragostei, conflict aprins cu fosta iubită

Naba Salem de la Puterea Dragostei consideră că acest conflict aprins cu este o situație dificilă. Fosta concurentă de la Kanal D a mai subliniat că fosta parteneră de viață i-a spus fratelui ei că nu îi datorează nimic.

În realitate, a deschis un proces și chiar i-a trimis o fotografie în care stă la ușa casei sale. Bruneta era cu un amic în locuință și nu i-a deschis celei pe care o consideră posesivă și geloasă. Naba Salem nu a mai rezistat certurilor și de aceea a rupt orice fel de legătură.

Din păcate, nu este singurul coșmar din viața sa. Orădeanca de origine irakiană a povestit la un moment dat că a pierdut sarcina gemelară din cauza bătăilor încasate de la fostul iubit. Naba Salem a fost nevoită să apeleze la poliție.