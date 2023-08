Fosta concurentă de la Survivor România e în culmea fericirii. A dat vestea cea mare în urmă cu puțin timp

e în culmea fericirii. A dat vestea cea mare în urmă cu puțin timp. Descoperă despre cine este vorba, de fapt, dar și ce a vrut să le transmită celor care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Fosta participantă de la Survivor România trăiește o mare bucurie. A oferit informația momentului despre relația de cuplu

Fosta participantă de la Survivor România trăiește o mare . A oferit informația momentului despre relația de cuplu. Mai exact, este vorba de Marilena Cuciurean care se iubește cu Andrei Ciobanu, tot fost concurent al reality show-ului din Republica Dominicană.

Cei doi au anunțat că au devenit părinți pentru prima oară. Tânăra a dus sarcina până în săptămâna 41 dorindu-și să nască natural, însă nu a reușit acest lucru. Venirea pe lume a fiului său s-a produs la un spital de stat din București.

„Mă chinuia în ultimul timp. Abia așteptam acel moment. Toată lumea mă întreba când nasc. Așteptarea asta face cel mai greu moment. Am născut la 41 de săptămâni. Eram foarte entuziasmată pe masa de nașteri.

Până să simt durerea, eu râdeam. Am ales să nasc la stat și nu-mi pare rău, am fost tratată bine. Mă îngrășasem 23 de kg. Am avut și retenție de apă foarte multă”, a declarat fosta concurentă de la Survivor România pentru .

Marilena a mai dezvăluit că una dintre asistentele care au asistat la naștere a filmat întregul moment și a făcut fotografii. Fiul său și al lui Andrei Ciobanu a primit două prenume și în acte va fi trecut Tudor Mihai Ciobanu.

Marilena și Andrei Ciobanu de la Survivor România, părinții unui băiat

„Ne place foarte mult Tudor. Mi se pare un nume bărbătesc, să nu fie alintat și Mihai ca nume de sfânt. Am vrut foarte mult să fie un nume românesc”, a completat fostul Războinic de la Survivor România, mai arată sursa citată.

În altă ordine de idei, Marilena a mai dezvăluit că bebelușul este un măncăcios care se trezește foarte des noaptea. Blondina are câteva emoții de când a devenit mamă pentru că trebuie să se acomodeze cu programul celui mic.

Foștii Războinici sunt foarte uniți și fac totul împreună. Andrei Ciobanu și soția sa l-au scos la plimbare pe fiul lor prin parc, distribuind și o imagine în care se văd piciorușele băiatului. Până acum nu i-au arătat chipul.