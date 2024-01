Fosta iubită a lui Marius Elisei a rupt tăcerea: „Plângeam foarte des”

Înainte de a se căsători cu Oana Roman, Marius Elisei a avut o relație cu o tânără pe nume Florentina Gheorghe. Povestea lor de iubire a durat din 2009 până în 2013. Deși aveau planuri de viitor, Marius a ales să o părăsească pe aceasta, pentru că se amorazese de fiica celebră a lui Petre Roman.

Fosta iubită a lui Marius Elisei, detalii incendiare din relația lor

tatăl fiicei sale, după aproape 10 ani de mariaj. Cu toate că nu mai formează un cuplu, bărbatul continuă să fie în atenția presei. Fosta lui iubită, o tânără pe nume Florentina Gheorghe, a făcut dezvăluiri despre relația pe care a avut-o cu Marius în urmă cu mult timp.

În cadrul unui interviu acordat pentru emisiunea lui Dan Capatos, Xtra Night Show, Florentina Gheorghe a scos la iveală detalii neștiute până acum. Cei doi s-au cunoscut pe vremea când tânăra avea doar 19 ani. Au fost împreună timp de 5 ani, dar povestea lor de dragoste a ajuns la final când Marius Elisei a cunoscut-o pe Oana Roman.

Cum l-a descris pe fostul soț al fiicei lui Petre Roman

„Ne-am cunoscut pe un site de socializare, am vorbit o perioadă pentru a ne cunoaște, să vedem dacă avem ceva în comun. După ceva timp, ne-am schimbat numerele de telefon și am decis să ne întâlnim. Mie mi-a plăcut mult de el, a fost primul bărbat din viața mea. Eu aveam 19, el 21.

Eu eram întoarsă cu spatele, el m-a luat și m-a sărutat. Am rămas surprinsă, nu mi se întâmplase așa ceva până atunci. Eram emoționată, a fost dragoste la prima vedere. Plângeam foarte des pentru că eu eram foarte emotivă. Mă deranja că nu voia să ne scriem. Nu ne-am mutat împreună, ne mai vizitam însă.

El a vrut să ne despărțim. După un an de zile, timp în care nu am vorbit, el m-a contactat, ne-am împăcat. Apoi ne-am mutat împreună, după opt luni.”, a mărturisit Florentina Gheorghe, pentru Xtra Night Show, notează

Și-a părăsit iubita pentru a fi cu Oana Roman

Anul trecut, tânăra detalia și cum s-a terminat relația dintre ea și Marius Elisei. Totul ar fi pornit după ce a întâlnit-o pe Oana Roman, cea care i-a devenit ulterior soție și mama fiicei lui.

„A venit acasă și foarte sigur pe el a spus că, de fapt, vrea să fie singur și cam într-o săptămână a trebuit să mă mut, timp în care am mai dormit doar câteva seri împreună, pentru că nu prea a mai dat pe acasă. Chiar eu îi făcusem legăturile! Ei s-au cunoscut la un cabinet de avocatură unde în acea vreme Marius lucra ca asistent”, spunea aceasta pentru

Ce spunea vedeta despre tatăl fiicei sale

Oana Roman nu s-a sfiit să declare că ea a fost cea care a pus punct mariajului cu Marius. Mai precis, lucrurile s-au schimbat radical după ce vedeta a născut-o pe fiica lor. Deși au încercat să-și repare căsnicia de mai multe ori, în cele din urmă,

„Totul s-a terminat pentru că eu am dorit să se încheie definitiv. S-a plecat din casă la cererea mea. Eu am pus punct. Eu am dat termen de plecare din casă. Eu mi-am dorit mai mult decât orice să închei un coșmar, o teroare și un chin infernal. Ăsta este adevărul și orice alte afirmații sunt minciuni”, a scris Oana Roman pe pagina sa de Instagram.