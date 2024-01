Oana Roman, adevărul despre despărțirea de Marius Elisei. Ce ar fi pus-o fostul ei soț să facă: ”Ajunsesem să îmi fie frică”

Oana Roman a vorbit despre despărțirea de Marius Elisei. Vedeta recunoaște că ultima parte din relația celor doi a fost una cu adevărat tensionată. Ce ar fi pus-o fostul ei soț să facă, de fapt?

Oana Roman, adevărul despre despărțirea de Marius Elisei

Oana Roman și Marius Elisei au fost căsătoriți și au împreună o fetiță. Cei doi s-au împăcat de mai multe ori, . Motivele despărțirii însă, nu prea au fost știute, cel puțin până acum.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu acordat celor de la Spynews, Oana Roman a vorbit deschis despre despărțirea de Marius Elisei. Vedeta spune că a avut un an extrem de dificil, având în vedere că s-a concentrat și pe starea de sănătate a mamei sale.

De asemenea, Oana Roman recunoaște că ea a ajuns practic să fie acum mamă, iar Mioara Roman este copilul ei. Aceasta are o responsabilitate imensă și vrea să se asigure că cea care i-a dat viață este în siguranță.

ADVERTISEMENT

Dincolo de starea de sănătate a mamei sale, Oana Roman a fost nevoită să înceapă un nou capitol din viața ei după despărțirea de Marius Elisei. Vedeta recunoaște că târziu și-a dat seama că fostul ei soț suferea de ”o tulburare de personalitate narcisistă”.

Ea a fost cea care a decis să pună punct. Deși cei doi au trăit ”cea mai frumoasă poveste de dragoste din lume” la început, lucrurile s-au deteriorat pe parcurs. Asfel, aceasta nu a avut de ales.

ADVERTISEMENT

„Relația a început fără ca eu să realizez că aveam în fața mea o persoană care suferă de o afecțiune care se numește o tulburare de personalitate narcisică. Este o afecțiune care a fost îndelung studiată în mod clinic, în întreaga lume, foarte mulți ani.

Finalul a fost acela în care eu am decis să pun punct. (…) Pentru că finalul a fost ăsta, în care eu am decis să pun punct și am făcut un plan foarte bine pus la punct ca să ajung în punctul ăsta, pentru că nu a fost ușor și mi-a luat aproape doi ani. (…) E foarte greu să scapi când ești într-o astfel de relație. (…) Evident că da (n.r. l-a iubit pe Marius Elisei)”, a mărturisit Oana Roman, pentru .

ADVERTISEMENT

Marius Elisei ar fi pus-o să aleagă între el și Mioara Roman

Vedeta spune că relația celor doi s-a stricat în timp. Mai exact, lucrurile s-au schimbat după ce vedeta a născut. Tensiunile au atins cote maxime atunci când Marius Elisei ar fi obligat-o să facă o alegere.

Mai exact, acesta ar fi pus-o pe Oana Roman să aleagă între el și mama sa, având în vedere că Mioara Roman locuia cu ei în casă. povestește vedeta.

„Ajunsesem să merg pe vârfuri, cum se spune, în propria mea casă. Ajunsesem să îmi fie frică să răspund la telefon. Dacă ieșeam undeva, la un eveniment, la o nuntă sau la o petrecere, mie îmi era frică să mă duc să mă salut cu persoane de gen masculin. Îmi era frică la propriu”, a mai adăugat ea, menționând și că ”ultimii ani au fost un iad”.

Vedeta recunoaște însă că în ciuda a tot ce a trăit în ultimii ani, nu a suferit după despărțirea de Marius Elisei. Aceasta se concentrează pe creșterea fiicei sale și a decis să lase totul în urmă.