Fosta iubită a lui Marius Elisei rupe tăcerea, după divorțul lui de Oana Roman: “Sigur s-a prefăcut!”

Oana Roman și fostul ei soț au avut parte de o nuntă frumoasă și au împreună o fetiță, dar au ajuns la divorț. Acum, Florentina Gheorghe, fosta iubită a lui Marius Elisei, a făcut o serie de declarații exclusive pentru FANATIK despre acesta.

Florentina și Marius plănuiau nunta și locuiau împreună cu părinții lui, când bărbatul a decis să înceapă o relație cu Oana Roman. Fosta lui iubită crede că el s-a prefăcut în tot acest timp, cât a durat căsnicia cu fiica lui Petre Roman. El nu ar fi iubit-o, de fapt, pe femeia care l-a făcut tată.

“Ne-am întâlnit la un eveniment, unde Oana Roman era PR. Acolo am avut eu un impact așa să îl văd și am rămas un pic șocată. I-am scris acum, când am aflat că s-au despărțit, doar așa… nu știu.

Mă bucur că a luat o decizie totuși corectă, pe care oricine normal la cap ar fi gândit-o din prima, cum am gândit-o și eu. La un moment dat… cât să te prefaci? Sigur s-a prefăcut”, ne-a declarat Florentina, în exclusivitate.

Fosta iubită a lui Marius Elisei rupe tăcerea, după divorțul lui de Oana Roman

Florentina Gheorghe regretă că Isabela, fetița lui Marius Elisei, suferă din cauza divorțului. Însă, crede că așa a fost mai bine. Tânăra mai susține că tot ceea ce l-a interesat pe fostul soț al Oanei Roman au fost banii și faima ei.

“Asta e cea mai dureroasă parte, într-adevăr. (n.r. despre copilul lui Marius Elisei) Pentru mine e un subiect încheiat. Eu oricum nu mi-aș dori vreodată să mai am ceva cu el. Într-adevăr, ceva a rămas acolo, clar. Doar că eu, personal, nu pot să mă înjosesc în halul ăsta.

Oricum viața mea ar fi fost grea lângă el, ca persoană. Eu sunt foarte fericită cu ceea ce am făcut eu singură fără un bărbat cu bani, cum a făcut el, sau cu faimă anume. Sentimente nu cred că a avut. Oana este o femeie foarte deșteaptă, dar a ales persoana nepotrivită la momentul nepotrivit.

Ideea lui era să intre în lumea showbiz-ului, nicidecum să se combine cu ea, pentru ca la scurt timp să îmi spună să plec din casă, adică eu locuiam cu el cu familia lui. Nu avea casa lui, nu avea bani nici să treacă strada.

Pe 24 septembrie, de ziua lui, 2012, ar fi trebuit să ne căsătorim. Dar nu aveam bani, pentru că el nu făcea nimic. Mă bucur că s-a întâmplat așa, poate Dumnezeu le-a așezat ca să nu am parte de o viață grea. Oana Roman a făcut tot ce a putut, dar el ce a făcut?”, ne-a mai declarat Florentina Gheorghe.

