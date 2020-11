Fost campion în Liga 1 cu Oțelul Galați, Liviu Antal vrea să revină în România după i-a expirat contractul cu lituanienii de la Zalgiris Vilnius.

În vârstă de 31 de ani, Antal a declarat că fosta sa echipă dorește să în convingă să continue, dar el este tentat de o revenire în campionatul intern.

Antal a jucat în trecut și la CFR Cluj, însă nu a apucat să îmbrace tricoul vișiniu decât în șapte partide. El ar fi dispus să se întoarcă în gruia și este atras și de o experiență la FCSB.

Liviu Antal vrea să revină în Liga 1: „Vreau să lupt pentru trofee”

Antal a fost printre cei mai importanți oameni de la Oțelul Galați în sezonul în care moldovenii reușeau să câștige titlul în Liga 1 cu Dorinel Munteanu pe bancă. Fotbalistul născut în Șimleu Silvaniei a plecat în Lituania în 2017, însă înțelegerea sa cu Zalgiris Vilnius a expirat în toamna acestui an, iar Antal vrea să revină în România.

Jucătorul de bandă a mai evoluat în Liga 1 și pentru FC Vaslui, Pandurii Târgu Jiu și CFR Cluj. Pentru ardeleni, Antal a jucat 7 meciuri în 2017, însă nu a impresionat din cauza problemelor de ordin fizic. El a fost înlăturat rapid și a ajuns în Lituania.

„La CFR am fost fără o pregătire. Acest lucru m-a costat, nu eram la același nivel cu echipa. Atâta timp cât sunt pregătit, nu îmi este frică de nicio provocare

Luând în considerare faptul că FCSB, Dinamo, CFR, Craiova, sunt printre cele mai titrate echipe din România, clar te tentează. Dacă ar veni o ofertă aș acepta o provocare la FCSB sau CFR, de ce nu? Este o provocare pentru a câștiga un trofeu și asta își dorește oricine

Eu sunt liber de contract acum. Am terminat contractul cu cei din Lituania. De oriunde voi avea o provocare, voi accepta, dacă va fi vorba să mă lupt pentru un trofeu. Este altceva să joci pentru un trofeu.

Cei din Lituania mă consideră un jucător important pentru ei, vor să rămân acolo, m-aș întoarce, dar în același timp aș vrea să mă întorc și în România, pentru că la noi fotbalul este mult mai iubit, mult mai popular”, a spus Liviu Antal pentru as.ro.

De ce nu a plecat mai devreme de la Oțelul și pe cine vede favorită la titlu

Liviu Antal a vorbit și despre marele regret al carierei și a dezvăluit că ar fi trebuit să aibă o altfel de atitudine după ce s-a transferat în Turcia, la Genclerbirligi, în 2014.

„Am avut oferte după ce am luat titlul cu Oțelul, dar nu regret nimic din ce am făcut. Venind după câștigarea titlului de golgheter în România, în Turcia nu am fost așa de determinat. În șase luni te curățai dacă nu demonstrai, acolo. Asta mi s-a întâmplat. Regret că nu am fost mai implicat în Turcia”, a spus Antal.

De asemenea, fostul fotbalist care a câștigat titlul în Liga 1 în 2011 a anunțat că lupta în acest sezon se va da între FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj și a prezentat și atuurile celor două echipe.

„FCSB este într-o formă extraordinară, Craiova are o echipă foarte bună, chiar dacă este într-o scădere. CFR este o echipă puternică și cu un antrenor care știe să gestioneze orice situație.

Este un antrenor bun. A câștigat atâtea trofee. Nu trebuie să îți placă stilul dânsului, trebuie să o iei după fapte. Cred că acest campionat se va disputa între cele trei echipe”, a mai spus fotbalistul.