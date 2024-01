Fostul jurat de la Chefi la Cuțite care a impresionat-o pe Carmen Tănase: ”Exprimă ceea ce simt”

Carmen Tănase este una dintre cele mai apreciate actrițe din România. De-a lungul activității sale, aceasta a interpretat numeroase personaje, unele dintre ele rămânând chiar și acum în sufletul românilor.

Fostul jurat de la Chefi la Cuțite care a impresionat-o pe Carmen Tănase

Carmen Tănase a urmărit însă și Chefi la Cuțite. Drept dovadă, aceasta a avut și un chef preferat. Care să fie acesta?

Actrița spune însă că bucătarul ei preferat rămâne Cătălin Scărlătescu. Iar Carmen Tănase a explicat și motivul pentru care acesta i-a atras atenția și a impresionat-o. Se pare că cei doi au destul de multe lucruri în comun.

Iar în opinia actriței, Cătălin Scărlătescu este un om care spune lucrurilor pe nume și este ”adevărat”. Totodată, ea a vorbit și despre atitudinea sa, dar și a fostului jurat de la Chefi la Cuțite.

„Cătălin a fost întotdeauna! (n.r. preferatul dintre cei 3 chefi) Întotdeauna a fost Cătălin! Mie îmi plac persoanele ciufute pentru că și eu, la rândul meu, sunt o persoană destul de ciufută! Dacă nu am chef să vorbesc, nu îmi place să fac frumos de dragul de a face frumos!

Îmi plac foarte mult oamenii de genul, mi se pare că sunt adevărați! Exprimă ceea ce simt! Fața asta ciufută a mea ține oamenii puțin la distanță, cel puțin pe cei care sunt prea insistenți! Îmi place mult Cătălin, da!”, a mărturisit Carmen Tănase pentru .

De ce nu mai gătește actrița acasă

Deși are un bucătar preferat însă, actrița nu mai gătește de aproape un an de zile. Într-un interviu acordat, ea a dezvăluit că are un program zilnic destul de încărcat. Astfel, e nevoită să meargă la un restaurant pentru o masă caldă.

Carmen Tănase are și un fel de mâncare preferat. Astfel, actrița are grijă ca din când în când să se răsfețe și cu astfel de delicii atunci când merge să mănânce.

„Din comoditate și din lipsă de timp, mănânc mozzarella cu roșii. E mai simplu. De fel, sunt ciorbărească. Dacă mă așez la masă trebuie să am ciorbiță. Cea mai bună ciorbă pe care am mâncat-o este cea rădăuțeană, dar și supa de pui cu tăiței de casă. Nu mai gătesc demult, nu am timp. De vreun an de zile nu am timp să gătesc, dar mănânc pe la restaurante”, a spus actrița, pentru .