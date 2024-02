Fotbalistul care a refuzat naţionala României s-a transferat în La Liga! Au plătit 1,5 milioane de euro lui Wolves. Ce scrie Mundo Deportivo

După Andrei Rațiu, Ianis Hagi și , România mai are un fotbalist în LaLiga. Theo Corbeanu (21 de ani), care a preferat să joace pentru naționala Canadei, s-a transferat la Granada, ocupanta locului 19.

Theo Corbeanu, la Granada! Românul care a refuzat naționala s-a transferat în La Liga

s-a despărțit, în sfârșit, de „lupi”. Internaționalul canadian, cu cetățenie română, a fost cumpărat de Granada, penultima clasată din LaLiga.

„Mai avem un român în Primera Division. El se numește Theodor Corbeanu. Sigur, el are pașaport canadian. Așa e anunțat de spanioli, canadian, dar dați-mi voie să îl consider și român atâta timp cât eu personal i-am ridicat actele și tot eu i-am depus pașaportul la Piața Romană, atunci când a jucat la naționala României de juniori Under 17.

El aparținea de Wolverhampton. A fost anunțat aseară ca achiziție la Granada, după ce a fost împrumutat în ultima perioadă la Grasshopper Zurich. Corbeanu, așadar, e al 9-lea jucător achiziționat de Granada. Adus în locul lui Bryan, plecat surprinzător la Bayern Munchen.

Corbeanu a costat 1,5 milioane de euro, are viteză, forță de pătrundere, poate juca extremă dreapta și vârf, are calități pentru a acoperi golul lăsat de plecarea lui Bryan, scrie Marca.

La Grasshoper, cât a fost împrumutat, a marcat un gol și a dat cinci pase de gol în 16 meciuri. Îi urez mult succes lui Theo Corbeanu. Este o fotografie preluată din El Mundo Deportivo aici, ați văzut mai devreme imagini, un băiat excepțional”, a dezvăluit Gabi Safta, la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care se vede exclusiv pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Nu vorbea limba română”

Deși a adunat un total de 13 selecții pentru „tricolori” la U16 și U17, Theo Corbeanu a decis să evolueze pentru echipa națională de seniori a Canadei, acolo unde a bifat deja 7 selecții și 2 goluri.

„A jucat pentru România la turneul de calificare cu 2002, coleg de generație cu Drăgușin, Sava, Grameni, Pitu, Bani, doar că el împreună cu familia au optat să facă one-time switchul ăla pentru naționala Canadei pentru care a și evoluat, naționala mare.

În echipa noastră de 2002 și cu Louis Munteanu, Baiaram, dar care era accidentat, nu era titular. Era o concurență mare. El juca aripă stângă la vremea respectivă, era greu să îi scoată de acolo pe Pitu, Bani. Probabil și asta a contat, plus diferențele de limbă. Nu vorbea limba română”, a declarat Andrei Vochin.

1,7 milioane de euro este cota de piață a lui Theo Corbeanu, conform transfermarkt.com

