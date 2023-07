Fotbalistul care i-a cerut lui Gigi Becali să plece de la FCSB: “Să fii sănătos”

Discuția a pornit de la gafa comisă de Târnovanu cu Dinamo. ”Gafa lui Târnovanu n-a contat, s-ar putea să apară și Vlad?”, i-a ridicat mingea la fileu lui Gigi Becali jurnalistul Horia Ivanovici. Fără să stea prea mult pe gânduri, Gigi Becali a explicat că portarul Ștefan Târnovanu va fi iertat pentru această gafă din meciul cu Dinamo, însă o singură dată.

”El trebuie să înțeleagă că trebuie să fii, ca portar, chiar dacă este 5-0, trebuie să fii concentrat la maxim până la final. Care e obiectivul portarului, meseria lui, e să nu intre mingea în poartă. Că e 7-0, 9-0, nu contează, tu trebuie să aperi poarta. Atunci el trebuie să fie concentrat în fiecare secundă, s-a cam relaxat. E posibil, că mi-au spus că i-ar fi sărit mingea, că terenul nu era atât de foarte bine, era să fie un lup mâncat de oaie. Va apăra tot el, dacă apoi greșește, la revedere, schimbat”, a punctat Becali.

”Trebuie să-i dai o șansă și lui Vlad”, a intervenit Horia Ivanovici, însă Gigi Becali a dezvăluit că portarul Andrei Vlad e nemulțumit de statutul de eternă rezervă și a cerut să fie lăsat să plece. Așa cum era de așteptat, Gigi Becali i-a refuzat această cerință, pentru că orice echipă are nevoie și de portar de rezervă.

”Nu-i vorba, eu nu sunt să dau eu șanse, eu sunt nu să-i dau șanse, el trebuie să joace, eu trebuie să-l atenționez pe ăla de care am nevoie de el. În cine am baza, în Târnovanu, nu? Trebuie să-i dau o pălmicică dacă mai greșește, aia e că stai pe bară un meci. Am vorbit și cu Vlad, tot așa. Că vreau și eu să apăr, că nu știu ce, să mă dați împrumut. Bine mă, eu te dau împrumut, să fii sănătos. Eu trebuie să dau salarii, nu șanse.

Echipele au doar câte un portar, nu au nevoie de rezervă. Că nu știu ce, că vrea să-i dau eu șanse, eu nu dau șanse, eu trebuie să dau salarii, datoria mea e să dau salarii, să respect un contract. Șanse nu dau, nu sunt eu Dumnezeu să dau șanse. Nicio șansă, nimic! . E pe respect și pe respectarea contractului”, a concluzionat Becali.

Portarul Ștefan Târnovanu a primit gol după o fază în care a respins eronat mingea, însă de vină ar fi fost și starea gazonului. Fostul fotbalist Florin Răducioiu a fost necruțător cu Târnovanu, imediat după meci. ”Un şut aparent simplu, Târnovanu probabil deconcentrat pentru că mai tot timpul el nu a fost în joc. Eu nu l-am văzut pe acest portar să intervină şi trebuie să fie foarte atent pentru că o să mai aibă meciuri de genul acesta în care FCSB va domina.

, pentru că altfel se complică lucrurile, chiar dacă la un moment dat a fost un forcing al lui Dinamo pentru a egala nemeritat. Deci, Târnovanu ar trebui să stea mult mai atent până în minutul 99, 100, cât durează meciul”, a declarat Florin Răducioiu la Prima Sport.

