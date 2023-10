Fotbalistul dorit de FCSB, în cădere liberă: “L-au înnebunit!”

Sepsi OSK a ajuns la patru înfrângeri consecutive în SuperLiga. . În cadrul echipei din Sfântu Gheorghe nici fotbalistul dorit de FCSB nu reușește să se mai impună 100%.

Sepsi, în cădere liberă după 4 înfrângeri în SuperLiga

Sepsi OSK a pierdut ultimele patru meciuri din SuperLiga cu Universitatea Craiova, FCSB, Farul Constanța și CFR Cluj. În cele 4 etape, gruparea din Sfântu Gheorghe a primit 12 goluri și a marcat doar 4. În acest context, .

ADVERTISEMENT

La FANATIK SUPERLIGA, analiștii emisiunii au vorbit despre evoluțiile lui Sepsi. Se pare că unul dintre motivele prestației slabe a clubului lui Laszlo Diooszegi este și din cauza lipsei unor jucători din primul 11. Chiar dacă au un lot foarte bun, aceștia nu reușesc să formeze o echipă sub comanda lui Liviu Ciobotariu. Bănel Nicoliță este de părere că fotbaliștii noi nu reușesc să se integreze foarte repede în grupul formației de la Sfântu Gheorghe.

“Ei au un nucleu de jucători pe care l-au format și când lipsesc 1-2 jucători, la ei e o problemă. Arată bine ca lot, dar ca echipă nu mai e. Eu cred că nu mai există grup acolo. Unii au venit și au intrat alții.

ADVERTISEMENT

Poate nu e pe placul celorlalți sau nu se înțeleg, pentru că există și automatismele acestea de joc. Credeți că este ușor să vină unul care chiar dacă este foarte bun el are nevoie de timp să se integreze în echipa aceea.”, a spus Bănel Nicoliță.

Sepsi OSK, echipa cu cei mai buni atacanți din prima ligă

Gazda emisiunii din cea mai nou ediție de FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste este de părere că Sepsi OSK este una dintre echipele cu cei mai buni atacanți din prima ligă. Motivul este că toate cele 4 vârfuri pe care le are Liviu Ciobotariu sunt de un nivel asemănător. Acest lucru aduce un mare avantaj formației lui Laszlo Dioszegi.

ADVERTISEMENT

Cristi Coste a mai vorbit și despre unul dintre cei mai noi jucători ai formației din Sfântu Gheorghe. Alimi este singurul fotbalist de la Sepsi care a venit sezonul acesta și care a reușit să se impună în prima echipă. Totodată mjilocașul central s-a integrat foarte bine și a marcat deja 2 goluri în SuperLiga și are 2 assist-uri,

“Sepsi arată bine ca lot pe hârtie. Când ai atacanți ca Safranko, Debeliuh, Damașcan, Rondon. Nu există echipă în prima ligă care să aibă patru atacanți de nivelul acesta. OK, Debeljuh nu mai e ce a fost. Am văzut și ieri cu CFR. Nu mai are instinctul acela de demarcare. Singurul care este nou acum și care joacă în primul 11 este Alimi.”, declarat Cristi Coste.

Fotbalistul dorit de FCSB, în cădere liberă: “L-au înnebunit!”

În discuția despre Sepsi OSK, s-a ajuns și la numele lui Marius Ștefănescu. Jucătorul dorit de FCSB nu mai evoluează la forma maximă. Fotbalistul lui Liviu Ciobotariu are doar 2 goluri în cele 9 meciuri pe care le-a jucat în SuperLiga. Unul dintre motivele prestațiilor sale ar putea veni și din discuțiile legate de transferul său la echipa lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Bănel Nicoliță a fost cel care l-a adus în discuție pe jucătorul formației de la Sfântu Gheorghe și despre care spune că nu mai este la 100%: “Nici Ștefănescu nu mai este la cotă maximă”. În continuarea discuției, Alin Buzărin susține că fotbalistul lui Sepsi este bulversat din cauza transferului la FCSB: “Păi, pe Ștefănescu l-au înnebunit că pleacă, nu pleacă și tot așa”.

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI este în direct în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul nostru. Emisiunea va fi în premieră de la ora 17:30 și pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook.