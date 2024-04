Decizie de ultimă oră luată de Cosmin Matei. Cum vrea fotbalistul să demonstreze că nu s-a dopat intenționat

Fotbalistul Cosmin Matei (32 de ani) este anchetat de Agenţia Naţională Anti-Doping (ANAD), (MHA) la finalul meciului , disputat pe 4 februarie 2024, în sezonul regulat din SuperLiga. Sportivul a declarat că a fost răcit și a luat suplimente și medicamente.

Potrivit ANAD, Metilhexanamina este o substanță interzisă doar în competiție ca stimulent specific, de aceea Cosmin Matei nu a fost suspendat provizoriu și poate juca până la finalizarea cazului.

ANAD l-a pus sub acuzare pe mijlocașul lui Sepsi la 19 martie, iar de atunci avocații lui Cosmin Matei încearcă să demonstreze că probleme fotbalistului provin de la un supliment contaminat. În acest sens, apărătorii lui Cosmin Matei au cerut analiza suplimentului respectiv la LCD Seibersdorf, un laborator din Austria, acreditat de WADA, care va emite un certificat antidoping.

În cazul în care se dovedește că suplimentul a fost contaminat, Cosmin Matei nu va fi absolvit definitiv de vină. El poate beneficia de o reducere la jumătate a unei eventuale suspendării de doi ani. Ancheta ANAD va continua și va urmări să elucideze anumite aspecte: cum a luat Matei suplimentul și cine i l-a dat.

Fotbalistul poate scăpa doar cu o mustrare dacă demonstrează lipsa vinovăției, așa , care i-a redus suspendarea de la 4 ani la 9 luni.

Audierile la ANAD vor începe după ce laboratorul din Austria va trimite rezultatul analizei suplimentului folosit de fotbalistul lui Sepsi.

Cosmin Matei nu a jucat în primele două meciuri susținute de Sepsi în play-off, 1-2 cu FCSB și 1-1 cu CFR Cluj. Oficialii clubului susțin că mijlocașul a fost accidentat.

Într-un comunicat remis pe 18 martie, ANAD menționa că Metilhexanamina este un stimulent care a fost vândut ca medicament până la începutul anilor 1970, dar nu mai este utilizată în tratamentul medical. MHA este inclusă în componența unor suplimente alimentare comercializate în prezent, inclusiv online.

”Substanţele din secțiunea Stimulente pot fi găsite, fără limitare, în medicamentele folosite în tratamentul anafilaxiei, al ADHD sau al simptomelor de răceală și gripă.

Având în vedere clasificarea acesteia ca substanță specifică, Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport și Codul Mondial Anti-Doping 2021 nu impun măsura suspendării provizorie obligatorie”, a mai explicat ANAD.

De asemenea, ANAD a avertizat sportivii că utilizarea suplimentelor care au fost supuse unuia dintre sistemele disponibile de asigurare a calității poate contribui la reducerea, dar nu la eliminarea, riscului unei încălcări doping neintenționate.

Am fost foarte mirat. Sunt uluit! E o anchetă în desfășurare. Îmi doresc foarte mult să aflu ce s-a întâmplat, de fapt. Și de unde a apărut această substanță. Am fost răcit în acea perioadă. Am luat mai multe suplimente, medicamente, dar vom vedea ce ne vor indica analizele” – Cosmin Matei, fotbalist Sepsi, pentru sportpesurse.ro