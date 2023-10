Fotbalistul transferat pe 2 containere, sunat de Samuel Eto’o: „Ce e asta?!”. Exclusiv

și a fost numit de cele mai mari publicații din lume drept „cel mai suprarealist din istoria fotbalului”. Atacantul camerunez în vârstă de 27 de ani a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK.

Jucătorul camerunez își spune povestea pentru FANATIK și cum a trăit toată nebunia în urma transferului: „A vrut să îi dea bani”

Aziz Njoya Njifakue a ajuns celebru în toată presa internațională în urma transferului său în Liga a 2-a din România. Vârful a explicat cum s-a întâmplat totul: „Ce pot să zic? O să îți povestesc cum a fost totul. Președintele de la Viitorul Pandurii Târgu-Jiu a vorbit cu președintele de la Lugoj pentru transferul meu și a vrut să îi dea banii.

Președintele de la CSM Lugoj a cumpărat cu banii containerele! El a zis că are nevoie de containere. Nu știu câți bani i-a dat, dar destul de mulți, a protestat și a zis că are nevoie de containere.

El a făcut ce a vrut el. La Lugoj avem o problemă acum, că nu avem primar și el se ocupă de toată partea sportivă. Asta e politica! O fi băgat banii la buzunar”, a șocat Aziz, noul jucător al lui Viitorul Pandurii Târgu-Jiu.

Atacantul camerunez transferat de Viitorul Pandurii, sunat de marele Samuel Eto’o, președintele Federației de Fotbal din Camerun

Aziz Njoya Njifakue a vorbit în premieră despre controversatul său transfer și a dezvăluit pentru FANATIK că : „Eu am fost surprins că s-a scris atât de mult. Toată lumea! Samuel Eto’o Fils, președintele Federației de Fotbal din Camerun, m-a sunat și m-a întrebat: ‘Ce transfer e ăsta?! Ăsta nu este un transfer normal pentru un fotbalist!’.

Am văzut că a scris presa din toată lumea și e foarte bizar pentru mine. Președintele de la CSM Lugoj nu se pricepe la fotbal! El a fost taximetrist și acuma se ocupă de echipă. Înțelegi? Și acuma sunt celebru în toată lumea (n.r.râde)”.

Familia fotbalistului a fost și mai șocată: „Toată lumea a fost surprinsă! M-a sunat mama din Camerun și mi-a zis și ea șocată: ‘Ce e asta???!!!’. Măcar acum a aflat toată lumea de mine. Absolut toți cunoscuții mei au fost surprinși!

Mi-au scris, m-au sunat: ‘Că ce e asta?! Ce transfer e ăsta?! Ce treabă are cu containerele?!’. Eu am plecat foarte supărat de la Lugoj și nu am văzut niciun container, pentru că președintele a vrut să se promoveze, să își facă reclamă. El nu se pricepe la fotbal!

Eu îmi fac treaba. Am dat sezonul trecut 44 de goluri și sper să continui așa și la liga a doua. Am dat deja gol într-un amical. Doamne ajută!”, a mai spus jucătorul pentru site-ul nostru.

E căsătorit cu o româncă și visează să joace în SuperLiga: „Am venit de 2 ani în România”

Aziz Njifakue s-a adaptat extrem de repede în România, mai ales că a ajuns în plină pandemie: „Vorbesc bine românește pentru că sunt căsătorit cu o româncă. Am venit de doi ani în România și am învățat. M-au ajutat băieți de la Lugoj și soția mea. A venit COVID-19 și am plecat din Camerun. Marius Maier, fostul director sportiv de la Lugoj m-a adus în România. Eu mă simt foarte bine aici.

Am auzit și eu că au mai fost jucători în România care au mai fost vânduți pe carne, combustibil sau alte produse, dar în urmă cu mulți ani. Îmi place la Târgu-Jiu, avem un stadion frumos și sper să joc bine. Îmi place și orașul.

M-au sunat și mi-au scris sute de persoane pe Facebook și Instagram, dar nu pot să vorbesc cu toată lumea! Și jurnaliști de peste tot. Soția mea a zis că eu trebuie să mă concentrez pe noua mea echipă, nu pe ce se scrie despre mine. Ne-am cunoscut la o cafea și de atunci suntem împreună”.

Atacantul camerunez a debutat în Liga 2 cu Csikszereda, însă își dorește să debuteze într-o zi în SuperLiga, după ce a marcat 44 de goluri în sezonul trecut în eșalonul al patrulea, A reușit deja un gol într-un amical pentru olteni și are un assist în patru meciuri pentru olteni: „Eu mă simt bine aici și îmi doresc să joc în continuare în România și de ce nu, să ajung să debutez în Liga 1. O să fiu și mai bun acolo! Cred că pot să fac față.”