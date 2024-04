Fotomodel celebru din România, confesiuni despre abuzurile trăite lângă fostul iubit! I-a băgat și părinții în spital

Iasmina Halas și-a deschis sufletul și, în exclusivitate pentru FANATIK, a vorbit despre problemele și abuzurile emoționale și fizice pe care le-a trăit timp de trei ani. Și, fără să se ferească, a indicat bărbatul care a torturat-o, atât pe ea, cât și pe părinții ei: fostul iubit.

Iasmina Halas, dezvăluiri tulburătoare

Iasmina Halas este, acum, din nou fericită: are un iubit care, susține modelul, o și respectă. ”Vorbesc cu cineva de vreo doua luni de zile aproximativ, dar încă nu s-a concretizat nimic! Mă refer că nu pot spune că avem o relație serioasă. Pot confirma că îmi place de el că este foarte atent, chiar foarte aș putea spune. Însă, nu am petrecut împreună multe momente, nu ne-am consumat iubirea, să zic așa”, ne-a spus Iasmina Halas.

Întrebată cât de mult contează ca partenerul să fie compatibil cu ea chiar și sexual, , apoi mărturisește că e important. Dar nu este cel mai important, pentru ea, într-o relație. Iar acest lucru l-a învățat pe pielea ei.

“Nu contează neapărat doar că, nu știu cum să spun, vreau să fac o diferență între ce am avut și cum se pot comporta alți bărbați cu mine. În sensul că am avut ce a fost mai rău și nu mai vreau să mai pomenesc despre băiatul, fostul cu care am fost, pentru că mie mi-a făcut doar rău.

Nu știu de ce mi-am pierdut atâția ani, că totuși sunt trei ani. Regret timpul irosit, nu vreau să par frustrată, dar bine că am scăpat. Nu pot să am niciun cuvânt frumos la adresa lui. Nu mai vreau să mai vorbesc despre el, sincer. Nici nu face bine, nici nu este o persoană pe care să vreau să o mai pomenesc, nu este un om care să mai merite să-l aduc în discuție.

Nu pot să zic despre o persoană cu care a stat trei ani de zile că m-a agresat din punct de vedere sexual. Știe toată lumea că m-a agresat din alte puncte de vedere”, ne-a mai spus Iasmina Halas.

Părinții Iasminei Halas s-au îmbolnăvit din cauza fostului ei iubit

Pe lângă faptul că, acum, reușește să înțeleagă că relația pe care a avut-o a fost extrem de toxică, I . Nu doar ea a suferit în relația cu fostul iubit, ci și părinții ei. Aceștia, văzând cât pătimește fata lor, s-au îmbolnăvit.

“Nu a știut niciodată să-și gestioneze situațiile, niciodată nu a știut să fie bărbat și să pună piciorul în prag. În relație el nu știa altfel decât cu bătaie, gelozie, obsesie. Nu vreau să mai vorbesc despre el în primul rând pentru că fac rău familiei mele.

Dacă cumva mai sunt asociată cu el, părinții mei suferă. Au ajuns să aibă probleme de sănătate din cauza relației pe care am avut-o eu cu el. Tocmai de asta eu nu vreau să-l mai pomenesc. Dacă moare, pe mine nu mă mai interesează! Dumnezeul să-l ierte!

Și dacă vrei să fiu sinceră, nici nu știu dacă iubirea a fost atât de mare sau mai mult a fost vorba de obsesie. Știa să se joace jocul meu și ce crezi, a jucat mai bine la un moment dat. După, a cam pierdut pe mâna lui. Nu îmi mai doresc nici o secundă, oricine ar fi în viața mea, nu mai vreau să semene din punct de vedere caracterial cu el.

Ceva mai rău nu se poate. Și nu port dușmănie. Îmi respect toți foștii iubiți, dar pe el nu știu dacă o să-l pot respecta vreodată, pentru că nu am motive”, spune Iasmina Halas, în exclusivitate pentru FANATIK.