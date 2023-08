Ce sfat a primit Iasmina Halas de la Dana Roba: ”Faptul că în momentul de față trăiește este o minune”

Ce a primit Iasmina Halas de la Dana Roba, după ce a fost atacată cu ciocanul de soțul său. Fosta soție a lui Cristian Daminuță este de părere că make-up artistul din Timișoara trăiește în momentul de față mulțumită unei minuni.

Ce încurajări a primit Iasmina Halas de la Dana Roba. Blondina consideră că amica sa a supraviețuit datorită unui miracol

Iasmina Halas a spus ce încurajări a primit de la Dana Roba, vedeta cu care este prietenă de foarte multă vreme. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei ar fi trebuit să fie machiată de vedetă în zilele ce au urmat incidentului care au marcat-o pe viață.

Blondina a suferit enorm când a aflat despre momentele de cumpănă cu care se confruntă de mai bine de două luni fosta iubită a lui Nicolae Guță. Mai mult, vedeta consideră că amica sa a supraviețuit datorită unui miracol.

„Am încercat să-i fiu alături așa cum am putut, vorbim, îmi dă sfaturi și mă sfătuiește să fug cât mă țin picioarele de violență, dar pentru mine faptul că Dana, în momentul de față trăiește, este o minune.

Vorbeam cu ea pe video într-o noapte, mă sfătuia să mă apropii mai mult de Dumnezeu, doar că eu sunt foarte apropiată de Dumnezeu, la mine nu există seară fără să mă rog, să-i mulțumesc pentru tot ce mi-a oferit.

Repet, eu am rămas șocată și încă sunt șocată pentru că am pozele în telefon și când mai caut ceva ajung la pozele acelea și îmi amintesc de mine. Nu am arătat așa, dar am arătat într-un mare fel”, a mărturisit Iasmina Halas pentru .

Iasmina Halas, agresată fizic de fostul iubit

Iasmina Halas a recunoscut că a fost agresată de fostul de mai multe ori. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei și-a iertat partenerul de viață în repetate rânduri, considerând că iubirea este mai presus de violență.

A încercat să-i caute scuze și să-l înțeleagă, precizând că este genul de femeie care provoacă și care nu pleacă atunci când își vede partenerul de viață nervos. Blondina preferă să-și spună punctul de vedere chiar și atunci când celălalt nu vrea să-l audă.

În plus, fosta soție a lui Cristian Daminuță a mai povestit că a fost chinuită enorm în ultima legătură amoroasă atât fizic, cât și psihic. Din fericire, Iasmina Halas a realizat într-un final că violența nu are ce căuta într-o relație.

Acest lucru s-a întâmplat anul acesta când a avut parte de o ieșire nervoasă din partea iubitului, lucru care a speriat-o foarte tare. Tânăra a fost lovită chiar de față cu prietenii săi ,care i-au arătat ulterior filmări bărbatului cu faptele sale.

„El nu credea că m-a lovit atât de tare, nu mă văzuse. El nu a crezut că m-a lovit atât de tare, ulterior a primit filmări de la prietenii noștri”, a povestit vedeta în emisiunea moderată de Cornelia Ionescu, mai arată sursa menționată.