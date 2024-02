Francisca, iubita Faimosului TJ Miles, spune totul despre descalificarea lui Jador de la Survivor România

Francisca, iubita Faimosului TJ Miles, a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre ce se petrece cu Jador, în Republica Dominicană. Și, sinceră din cale afară, frumoasa cântăreață a explicat că, de fapt, marea ei preocupare este legată de iubitul ei. Adică, cu alte cuvinte, plecarea lui Jador îi face bine lui TJ Miles, Survivor România având un singur câștigător.

Francisca, sinceră cu privire la situația Faimoșilor de la Survivor

Cum ți se pare Miles acum, mai ales că timpul trece, ei pierd jocuri, să nu uităm că deja s-a instalat foamea și, inevitabil, conflictele?

– Miles mi se pare foarte bine, în ciuda faptului că au pierdut destul de mult și că a fost un început destul de greu pentru ei în această competiție. Însă, au timpul să se redreseze. E un joc. E normal ca unii să piardă și alții să câștige, dar el mi se pare foarte bun, foarte echilibrat, foarte ok. El a adus puncte!

Ca orice om are și câte o săptămână când nu aduce puncte, câte un joc la care nu ajunge să marcheze el primul înaintea adversarului său. Ceea ce admir la el este faptul că are o relație foarte bună cu toți colegii lui de la Faimoși, dar și cu adversarii, pentru că am văzut că nu a avut nicio problemă cu nimeni.

El, oricum, nu este un tip conflictual. E un tip foarte împăciuitor. Miles este foarte înțelept și nu o să se bage niciodată într-un conflict atâta timp cât nu este ceva personal. Sigur îi este foame, îi e greu. Sunt condiții grele, dar am toată încrederea că o să-și revină.

Cine crezi că va ceda primul din tabăra Faimoșilor?

– Nu cred că va ceda niciunul. Nu cred că își dorește niciunul să cedeze. Eu cred că își vor reveni curând și vor câștiga tot mai mult. În orice sezon Survivor am avut parte de surprize și taberele care păreau că pierd pe bandă rulantă, la un moment dat și-au revenit și câștigau pe bandă rulantă. Au mai plecat din concurenți, asta e drept. Prima lună întotdeauna este de test, dar sunt de părere că abia de acum vine cu adevărat greul și de acum începe cu adevărat jocul! Deci, e timp să-și revină, nu să cedeze.

”Nu este de judecat”

Cine crezi că nu joacă cinstit?

– Sincer, nu știu ce să zic în privința asta. Ei nu sunt împreună doar cât împart un cocos, intră pe traseul și fac un foc de tabără. Ei sunt împreună acolo 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Și, cu toate că majoritatea își exprimă părerile gratis stând cu fundul în canapeaua de acasă, spunând: “ce simplu era să câștige acolo, aș fi făcut așa”. Nu este de judecat, de fapt nu aș putea să-mi exprim părerea atâta timp cât eu nu sunt acolo să știu ce se întâmplă 24 din 7.

Să știu care sunt cu adevărat conflictele, care a fost rădăcina, de unde pleacă frustrările, cine greșește cu adevărat. De multe ori realitatea este diferită față de ce ne imaginăm noi. Așa că nu aș putea să spun că cineva joacă cinstit și altcineva nu! La televizor pare că dorm toți la fel, că mănâncă toți, că intră pe traseu, dar nu știm cu adevărat totul!

Ce părere ai despre ce s-a aflat cu privire la descalificarea lui Jador?

– N-am văzut încă pe TV nicio descalificare, nici pe voyo, așa că nu pot să comentez în privința asta. Nu am o părere despre ceva ce nu știu absolut nimic. Ei sunt o echipă da, ei sunt Faimoșii, mă bucur că și că sunt o echipă unită, însă trebuie să amintim că în acest concurs doar unul va ieși câștigător. De aceea pe mine m nu de altcineva.

Francisca, mesaj pentru TJ MIles de la Survivor: ”Să reziste și în luna martie că eu am treabă”

Ce i-ai transmite lui Miles dacă ai avea posibilitatea unui telefon sau măcar a unui mesaj?

– I-aș transmite, dacă aș putea să vorbesc cu el, că este cel mai bun. Să o țină tot așa pentru că îmi place foarte mult atitudinea lui. Sunt mândră de el, îl iubesc foarte mult și să nu se grăbească să vină acasă, că noi suntem aici în același loc în care ne-a lăsat și îl urmărim cu sufletul la gură.

Și încă ceva, să reziste și în luna martie că eu am treabă acasă. Am Sala Palatului pe 7 martie, o să cânt cu Proconsul. Abia așteptam concertul, mi-am dorit foarte mult să cânt și eu acolo. Așa că, rezistă! Avem treabă multă!