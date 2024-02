Pe ce sparge Francisca banii cât Tj Miles e la Survivor România: ”Mai am încă 100 de perechi”

Francisca, iubita TJ Miles de la Survivor România, a dezvăluit pentru FANATIK cum reușește să uite de dorul Faimosului care îi e partener de viață. Și, recunoaște ea, uneori o ajută puțin și o mică sesiune de cumpărături.

Francisca, iubita lui TJ Miles de la Survivor: ”Este foarte greu să te trezești dintr-o dată singur”

Suntem în luna iubirii și tu, deși ți-ai găsit jumătatea, ai sărbătorit singură. A fost dificil să nu-l ai alături, să nu fii răsfățată măcar cu o mică atenție?

– Suntem în luna iubirii, însă, nu doar acum mi-a fost greu. Și în luna ianuarie mi-a fost, și acum februarie și probabil martie, dacă mai rămâne acolo. Normal că este greu, mai ales când ești obișnuit să stai cu o persoană 24 din 7. Este foarte greu să te trezești dintr-o dată singur, însă mă consolez cu ideea că știu că el e bine acolo, văd că este ok. Chiar dacă, știu, sunt perioade în care aduce puncte, e bine, mănâncă și altele mai nasoale. Ăsta e jocul, nu avem ce să facem!

Revenind la întrebare, eu ca să fiu foarte sinceră, . Pentru noi, pentru mine și Miles, sunt Dragobetele în fiecare zi. Știu că sună a clișeu, știu că sună a siropoșenie de marketing frendly sau de perfect couple, și chiar nu încerc să pozez în nimic din ce nu aș fi. Eu spun lucrurilor pe nume. Noi nu eram fanii unor astfel de zile, nu ne planificam cu săptămâni înainte ce facem noi?! Valentine’s Day era o seară ca oricare alta, la fel de frumoasă ca toate, pentru că până acum, toate serile noastre împreună și toate zilele noastre împreună erau superbe. Cu activități împreună, cu maratoane de seriale, gătit, totul făcut în doi. Era zilnic sărbătoare pentru noi, dar avem timp să recuperăm toate sărbătorile după ce se întoarce. Ca să nu mai zic că eu pe 14 februarie am filmat clip. Eram plină de noroi prin munți pe undeva.

Ce face Francisca să uite de lipsa lui TJ Miles: ”Nu stau locului niciodată. Vreau să fac cât mai multe chestii”

Spuneai că este mai greu fără Miles acasă, de aceea, bănuiesc că ai tot felul de activități pentru a-ți umple timpul.

– sunt tot timpul foarte activă și nu stau locului niciodată. Vreau să fac cât mai multe chestii. Am dorința și ambiția de a urca cât mai sus și de a realiza cât mai multe lucruri, indiferent că primesc ajutor sau că nu primesc ajutor. Trebuie să fac totul pe munca și pe barba mea, cum am și făcut cam totul până acum în viața asta. Stau în studio foarte mult, îmi văd de filmări. Bineînțeles că eu, împreună cu echipa noastră de marketing, avem grijă și de conturile lui Miles și de content-ul lui. Chiar sunt super ocupată. Sincer, sunt zile în care nu am timp de absolut nimic, nici măcar să mănânc. Încerc să mă mențin ocupată, deoarece, dacă aș sta acasă mi-ar fi mult mai greu. Ar trece timpul mai greu!

Pe 20 decembrie am lansat o piesă pentru părinții mei, m-am îndreptat către un alt stil. De fapt am abordat stiluri noi și influențe noi în piesele mele. Piesa este românească cu influențe de folclor, am dedicat-o părinților mei. Este foarte emoționantă, se numește “Am plecat copil de acasă”. Am lansat acum pe 20 februarie altă piesă, pentru care am filmat chiar de Valentine’s clipul. Și mai urmează o piesă. Adică eu chiar sunt pe ei, pe mama lor, eu sunt cu activitate, cu treabă multă. Pregătesc și lansarea următoarei piese a lui Miles. El a lăsat piesele gata când am plecat și așteptăm momentul oportun pentru a lansa si cealaltă piesă a lui. Merg și la evenimente mondene, am fost la deschiderea unui showroom românesc de haine și încălțăminte! Sunt peste tot, v-am zis!

”Niciodată nu vor fi suficienți pantofii la femei”

Atunci, ca orice fată ai simțit nevoia să îți reînnoiești garderoba. Ce ți-ai achiziționat?

– Ieri, fizic, nu am achiziționat nimic, dar sunt o clientă veche și, pot spune că nu mi-am cumpărat doar o pereche de încălțăminte, ci mai multe de-a lungul timpului. Și, după cum spuneam, nu am luat ieri, însă am vorbit și mi-am dat comandă de următoarea mea pereche de sandale nude cu barete transparente, de care sunt efectiv obsedată pentru că se potrivește la absolut orice. Mai am încă 100 de perechi în genul ăla, dar niciodată nu vor fi suficienți pantofii la femei, niciodată nu sunt prea mulți.

Am mai pus ochii pe o pereche de cizme foarte drăguțe, dar aș vrea să mi se ia măsuri și să fie totul realizat custom made pentru că în acest fel se va așeza totul perfect, dar sunt fan, sunt foarte de calitate.

Care a fost cel mai scump obiect vestimentar cumpărat de la ei sau în general?

– Am cumpărat multe chestii de la ei, botine, sandale, geantă. Am multe chestii și sincer, nu mai știu prețuri, dar sunt rezonabile. Dar să știi că vorbim doar de câteva sute de lei. Dacă te duci în mall nu găsești la prețul ăla o pereche de încălțăminte care să fie de aceeași calitate. Prețuri normale, nu arunc cu banii!