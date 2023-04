Francisca și TJ Miles nu se mai ascund. Și-au asumat relația: „Am aflat că era măritată pe parcurs”

După ce o bună perioadă de timp au infirmat cu tărie zvonurile, Francisca și TJ Miles și-au confirmat relația de dragoste. Artista și fostul Faimos nu se mai ascund și au vorbit deschis despre povestea lor în emisiunea lui Cătălin Măruță.

TJ Miles și Francisca, oficial împreună

Acum, cei doi nu se mai ascund. Au confirmat că se iubesc și au vorbit deschis despre cum a început povestea lor în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță. Francisca a spus încă o dată că TJ Miles nu a despărțit-o de fostul soț. A explicat și de ce au preferat să păstreze discreția.

„Am negat-o pentru că ne-am plăcut. O chimie între noi au existat întotdeauna. Dar speculațiile astea eu le consider o binecuvântare pentru că m-au adus în punctul în care sunt acum.

Eu sunt separată din luna septembrie și divorțul e din luna ianuarie. Motivele divorțului n-au legătură. Am explicat la momentul respectiv. Lucrurile s-au întâmplat natural”, a afirmat Francisca la Pro TV.

Tj Miles a „aflat pe parcurs” că Francisca e măritată

Pe de altă parte, TJ Miles a povestit că a fost atras de Francisca în prima clipă din care a văzut-o. Pe parcurs, a aflat că artista este măritată, iar relația lor a fost, pentru o bună perioadă, una strict profesională. În acest moment, însă, chiar se gândesc că pe viitor s-ar putea căsători și deveni părinți.

„A fost ca un roller coaster. Am aflat că era măritată pe parcurs. În Bali a fost pasul cel mai important prag pentru noi. S-au cam oficializat lucrăturile între noi. De abia așteptam să se știe”, a afirmat TJ Miles.

Francisca a subliniat, încă o dată, că TJ Miles i-a fost alături după divorț: „Eu am avut o perioadă dificilă, Miles mi-a fost alături. După divorț mi-a fost cea mai greu. Eu eram foarte afectată și bulversată, el a fost alături de mine.

Dar nu a forțat lucrurile. Fiecare are viața lui acum. Oamenii trebuie să înțeleagă că oamenii niciodată la un divorț din cauza unei a treia persoană. Nu este cazul nostru. Noi suntem focusați pe viitor. Nu ești dator cu nimic nimănui, decât ție și lui Dumnezeu”.

TJ Miles o să-i cunoască pe părinții vedetei

TJ Miles a susținut că atunci când se zvonea despre legătura de dragoste cu Francisca primea multe întrebări, dar întotdeauna a încercat să fie atent la ce spune. De altfel, are emoții pentru că, în curând, îi va cunoaște pe părinții iubitei sale.

„La mine totdeauna a fost foarte pe față, dar am avut foarte mare grijă ce am vorbit și am spus. Dar am vrut să se întâmplă totul la timpul potrivit. Mama și tatăl meu m-au susținut. Acum urmează să-i întâlnesc pe mama și pe tatăl Franciscăi. Poate de Paște ajung la Botoșani. Am emoții mai ales eu, credeam că vor să mă omoare”, a declarat fostul concurent de la Survivor.

„Prietenii îți cam dai seama care sunt lângă tine. Am rămas cu foarte puțini prieteni. Mi-a fost greu. Dar părinții mei au fost lângă mine, m-au susținut”, a completat Francisca, explicând că părinții ei nu au fost fericiți după divorț.

Francisca: „Era să mor în Bali”

Chiar dacă vacanța din Bali le-a confirmat că trebuie să fie împreună, Francisca și TJ Miles au trecut și prin peripeții. „Știi că era să mor în Bali? Mi-a sărit un șarpe pe spate. Am făcut atac de panică”, a spus artista.

„Ea era pe șezlong cu capul în jos la soare. Mă ridic să mă uit la Francesca și spatele ei urca un șarpe, verde fosforescent. L-am luat de coadă și l-am aruncat. A trebuit să fiu curajos. A avut nevoie de 10 minute să se relaxeze”, a adăugat TJ Miles.