Frank Lampard, schimbare de plan la Chelsea! Legenda londonezilor vrea să continue şi din vară

, însă legenda londonezilor nu exclude varianta să rămână principal și din sezonul viitor.

Frank Lampard l-a înlocuit pe Graham Potter la Chelsea și ține de scaun

Frank Lampard a fost anunțat de conducere drept antrenor interimar până la finalul acestui sezon , însă fostul mijlocaș ia în calcul un contract pe termen lung.

ADVERTISEMENT

Legenda „The Blues” a revenit acasă cu zâmbetul pe buze și a condus deja primul antrenament. Deși ultima oară a plecat de la Chelsea după un parcurs slab, Lampard nu exclude să își extindă înțelegerea la finalul sezonului.

Ajuns la 44 de ani, Frank Lampard era liber de contract după ce s-a despărțit de Everton la începutul lunii ianuarie, după un parcurs dezamăgitor.

ADVERTISEMENT

Lampard are 11 meciuri la dispoziție să îi convingă pe cei din conducere să își prelungească înțelegerea

Chelsea se află într-un moment dificil și e foarte aproape să rateze calificarea în cupele europene. Londonezii sunt abia pe locul 12 în Premier League, la 11 puncte de locul cinci ocupat de Tottenham, ultimul care asigură calificarea în cupele europene.

Astfel, Lampard are la dispoziție nouă meciuri pentru a face minuni, precum si „dubla” decisivă cu Real Madrid din Champions League. Pentru Chelsea, o eventuală câștigare a trofeului ar putea fi ultima șansă pentru a prinde un loc de Champions League, însă englezii au șanse minime.

ADVERTISEMENT

Întrebat de jurnaliști despre situația sa contractuală, Frank Lampard a fost sincer: „Nu, dar cred că rolul și descrierea postului vorbesc de la sine în perioada pentru care sunt aici. Încerc să îmi fac treaba cât mai bine și să-mi ajut echipa în cel mai bun mod posibil. Apoi vom vedea ce se va întâmpla.

Nu am nevoie de răspunsuri în privința acestui lucru. Am acceptat în aceste condiții. Sunt concentrat doar la asta. Sentimentul pe care îl am legat de la club e că va fi un proces prin care să găsească persoana cea mai potrivită să preia echipa în continuare, oricine ar fi ea.

ADVERTISEMENT

Acesta este dreptul lor absolut. Poate de-asta sunt aici. Bineînțeles, a fost o surpriză, nu știi niciodată ce decizie ar putea să ia clubul. Nu sunt eu însă în măsură să decid cum se va desfășura acest proces și ce au de gând să facă”, a spus jucătorul care a evoluat 13 ani pe Stamford Bridge.

ADVERTISEMENT

De ce a acceptat să se întoarcă la Chelsea: „A fost o decizie foarte ușoară”

Deși ultima experiență a fost una care i-a lăsat un gust amar, Frank Lampard nu a stat pe gânduri când s-a apelat din nou la el: „Acum depinde de mine să îmi fac treaba bine. După, vom vedea, ar putea să însemne că o să sfârșesc mulțumind și în cazul ăsta aș fi foarte fericit și o să spun că am dat totul și sper că totul va fi bine.

A fost o decizie foarte ușoară pentru că e clubul meu. Am foarte multe emoții și sentimente față de echipa asta. Am fost pe un drum diferit după ce am plecat de la Chelsea, dar să revin într-un moment în care clubul m-a rugat să preiau echipa, asta e cel mai important lucru.

Nu m-am gândit niciodată că nu voi mai fi în acest scaun. Sunt o persoană încrezătoare. Sunt foarte încântat să primesc această șansă și vreau să fiu recunoscător pentru asta. Am o foarte bună înțelegere a echipei. De asemenea cunosc terenul de antrenament, stadionul, fanii, ce vor fanii lui Chelsea, și voi da maxim în perioada următoare să le ofer cu mâna mea ceea ce își doresc”.