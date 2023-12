Fratele lui Michael Schumacher, dezvăluiri tulburătoare la 10 ani după accidentul teribil: “Nu va mai fi la fel!”

Ralf Schumacher, fratele lui Michael Schumacher, a făcut dezvăluiri tulburătoare de fostul campion de Formula 1. Ralf a lăsat de înțeles că fratele său nu își va putea reveni niciodată complet.

Fratele lui Michael Schumacher, dezvăluiri tulburătoare: „Nimic nu mai este ca înainte”

Pe 29 decembrie se împlinesc 10 ani de la accidentul grav suferit de . De 7 ori campion de Formula 1, Michael Schumacher a suferit multiple răni la nivelul capului și a fost pus în comă artificială.

Totodată, Michael Schumacher, care a suferit multiple intervenții chirurgicale, nu a mai fost văzut public de la accidentul de la schi. În ciuda tratamentului medical de înaltă tehnologie, Ralf Schumacher a recunoscut că starea de sănătate a fratelui său „nu va mai fi ca înainte”.

Familia lui Michael Schumacher a păstrat riguros discreția în ceea ce privește starea de sănătate a celebrului pilot de Formula 1. În cele din urmă, Ralf Schumacher a ieșit public și a mărturisit că „lucrurile nu mai sunt așa cum erau înainte”.

Ralf Schumacher, detalii despre starea de sănătate a fratelui său: „Viața este uneori nedreaptă”

Ralf Schumacher a lăsat de înțeles că există posibilitatea ca Michael Schumacher să nu își revină niciodată după accidentul groaznic pe care l-a suferit la schi. Fostul pilot de Formula 1 a dat detalii despre starea de sănătate a fratelui său.

„Michael a fost foarte norocos de-a lungul vieții sale, dar apoi a avut loc acest accident tragic. Din fericire, știința medicală avansată oferă multe oportunități. Cu toate acestea, nimic nu mai este ca înainte.

Michael nu a fost doar fratele meu. Când eram copii, el a fost și antrenorul și mentorul meu. M-a învățat literalmente totul despre curse. Poate că este o diferență de vârstă de șapte ani, dar a fost mereu alături de mine.

Am alergat împreună, am exersat manevrele de depășire și tot ce contează în motorsport. Am avut onoarea să învăț de la cei mai buni. A fost o experiență semnificativă pentru mine (n.r. accidentul de la schi), dar, desigur, cu atât mai mult pentru copiii săi.

Viața este uneori nedreaptă. Ziua aceea a avut mult ghinion. Această soartă ne-a schimbat familia”, a declarat Ralf Schumacher, citat de .

Cine este Ralf Schumacher

Ralf Schumacher este un fost pilot de curse. Germanul, câștigător a 6 premii de Formula 1, a fost căsătorit cu fostul model și prezentatoare de televiziune Cora Schumacher timp de 14 ani. Cei doi au divorțat în februarie 2015.

Ralf Schumacher este fratele mai mic al lui Michael Schumacher, de 7 ori campion mondial de Formula 1. Cei doi reprezintă singura pereche de frați care au câștigat fiecare curse de Formula 1.