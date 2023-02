Fructele și legumele pe care mulți români le-au mâncat greșit până acum. Cum este bine să fie consumate

Fructele și pe care mulți români le-au mâncat greșit până acum. Cum este bine să fie consumate pentru un aport de vitamine cât mai mare în organism. Descoperă în rândurile de mai jos toate informațiile!

Care sunt fructele și legumele pe care oamenii le-au consumat mereu eronat. Care sunt sfaturile în privința lor, direct de la nutriționiști

Nutriționiștii ne învață care sunt și legumele pe care le-am consumat eronat mereu. Din această cauză oamenii au pierd toate vitaminele și mineralele pe care le conțin acestea, după ce coaja a fost îndepărtată complet sau parțial.

Cei mai importanți nutrienți stau de obicei la exteriorul acestor produse. Mărul este unul dintre fructele care are o mulțime de beneficii pentru sănătatea organismului uman, însă de regulă alegem să consumă doar pulpa sa, nu și învelișul.

Un alt fruct pe care l-am mâncat greșit până acum este para, care, de asemenea, are în coaja sa mai mult de 60% din vitaminele C şi A, potasiu și magneziu. În plus, întărește sistemul imunitar și îl pregătește pentru virozele din sezonul rece.

Totodată, nutriționiștii spun că nici vinetele, care din punct de vedere botanic sunt considerate fructe, nu se curăță de coajă. Acestea conțin nasunin, un antioxidant puternic despre care doctorii spun că protejează creierul împotriva cancerului. În plus, acest compus reduce efectele îmbătrânirii.

Legumele care se mânăncă cu tot cu coajă

Morcovul se curăță de obicei de coaja sa, mai ales când este pregătit pentru tot felul de preparate culinare. Din păcate, prin acest proces gospodinele îndepărtează cea mai mare concentrație de fitonutrienți. Leguma e de ajuns să fie spălată înainte să fie consumată crudă.

Castravetele face parte, de asemenea, din categoria legumelor pe care le-am mâncat eronat până în momentul de față. La exteriorul său stau cei mai mulți antioxidanți, dar și foarte multe fibre și potasiu. Și unde mai pui că are un gust mult la intens!

În aceeași notă, specialiștii ne atrag atenția că și cartofii trebuie consumați cu coajă, în special dacă alegem să îi gătim la cuptor sau să îi fierbem. Exteriorul acestei legume este bogat în vitaminele B, C, fier, calciu și potasiu.