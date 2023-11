Fructul banal și delicios din România care te poate băga în spital. Cine nu are voie să îl consume niciodată. Ce au demonstrat testele efectuate de Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

Fructul savuros care poate cauza mari . Cui este contraindicat și ce spun nutriționiștii despre acesta, subliniind că pe lângă numeroasele vitamine din compoziția sa are și mult zahăr.

ANSVSA a dezvăluit că strugurii conțin între două şi şapte pesticide diferite, ceea ce îi face să fie periculoși pentru organismul uman, mai ales dacă sunt consumați în cantități exagerate. În această categorie se mai află roșiile și lămâile.

Deși sunt foarte aromaţi şi apetisanţi, strugurii nu trebuie consumați de cei care suferă de anemie și nici diabeticilor tocmai pentru că au foarte multe pesticide. Potrivit , printre afecțiunile în care este contraindicată cura de struguri se mai numără afecţiunile renale grave și hipertensiunea.

În plus, oamenii care suferă de retenţie de apă în ţesuturi sau colită de fermentaţie nu au voie să mănânce struguri deloc. Cadrele medicale și nutriționiștii recomandă ca mustul să fie băut în cantități mici în cazul acestor persoane.

„Cantitatea de zahăr pe care o conţin strugurii este una foarte mare, ceea ce face din must o băutură încărcată de calorii”, a declarat nutriţionistul Corina Zugravu, mai arată sursa menționată anterior.

Specialistul a explicat că din must sunt scoși sâmburii și coaja, care sunt cele mai bune pentru sănătatea organismului uman. În plus, nutriționistul mai spune că încărcătura glicemică este mai mică în decât în must.

Strugurii și lupta cu greutatea

Strugurii nu sunt recomandați persoanelor care suferă de anemie pentru că au în compoziție chimicale care scad nivelul de fier din corp. Cei care au această afecțiune pot consuma struguri roșii, dar nu în cantități foarte mari.

Totodată, specialiștii mai spun că consumul în exces de struguri poate duce la kilograme în plus. Chiar și așa, strugurii trebuie spălați foarte bine cu apă caldă înainte de a fi mâncați. E bine să se evite consumul de fructe în extrasezon.

Pe de altă parte, cele mai sănătoase fructe care se găsesc pe piața românească sunt mango, kiwi, papaya, ananasul, avocado și pepenele. Când vine vorba de cele mai bune legume ne îndreptăm atenția spre varză, mazăre, ceapă și porumb.