Gabi Boitan a câștigat ediția aniversară a Vitality Open Tour. Finală românească spectaculoasă la Curtea de Argeș

Competiția s-a desfășurat la doar două luni distanță după ce la Păstrăvăria Brătioara a avut loc a 9-a ediție a Press Cup Dr. Oetker în care .

Turneul Vitality Open Tour de la Curtea de Argeș a fost câștigat de Gabi Boitan

Gabi Adrian Boitan este numele câștigătorului celei de-a 10-a ediții a Vitality Open Tour, turneu dotat cu premii totale de 15.000 de dolari. El l-a învins într-o finală mai mult decât spectaculoasă pe Radu Mihai Papoe, cu scorul de 6-4, 6-4.

„M-am simțit foarte bine aici și mă bucur că a fost foarte multă lume în tribune. Mă bucur că am putut să îmi iau revanșa, deoarece prin iunie m-a bătut într-un turneu ITF la Cluj.

Tenis Club Curtea de Argeș e o bază foarte frumoasă. Cred că am jucat prima dată aici la 14 ani, la un turneu internațional și mă bucur că este o tradiție și se țin în continuare turnee aici”, a declarat Boitan.

Doi români au pierdut finala de dublu

Proba de dublu a turneului de de la Curtea de Argeș a fost câștigată de perechea Nino Ehrenschneider/Quentin Folliot (Germania/Franța). În finală, ei au trecut, cu scorul de 6-3, 6-3, de românii Vladimir Filip și Valentin Vanță.

„Cred că am jucat un meci grozav. Nivelul nostru a fost din ce în ce mai bun, iar în finală am făcut un meci foarte bun. Am avut un start bun. Un pic de emoții, dar e normal. După primul tur am jucat destul de bine.

Deci a fost un weekend grozav pentru noi. Turneul a avut o organizare foarte bună. Curtea de Argeș este un oraș frumos, cu multă istorie și ne-ar plăcea să revenim”, au spus câștigătorii.

Ce spun organizatorii despre ediția din acest an

„Avem un an cu o dublă aniversare. În primul rând aniversăm 25 de ani de Dr. Oetker România și apoi 10 ani de Vitality Open Tour. Ne bucurăm că ducem în continuare acest turneu la cel mai înalt nivel. Avem jucători din peste 15 țări și ne bucurăm că am avut un român câștigător.

Ne-am pregătit foarte bine anul acesta la capitolul organizare, ca în fiecare an dealtfel. La ediția aceasta am avut și sprijinul Consiliului Județean”, a afirmat Alex Schuster, unul dintre membrii boardului Dr. Oetker România.

„Ne bucură că și anul acesta am putut organiza două concursuri internaționale foarte importante pentru Tenis Club și Municipiul Curtea de Argeș. Este vorba de Argeș Cup, rezervată juniorilor U 12 din cadrul Tennis Europe, și Vitality Open Tour, competiție ITF, cu premii de 15.000 de dolari.

Ne-a bucurat că la cea de a 10-a ediție au fost prezente la start 15 țări și aproximativ 70 de jucători. Curtea de Argeș a devenit un punct de reper pe harta tenisului internațional prin evenimentele organizate timp de peste 13-14 ani. Urmează să organizăm Circuitul Național Dr. Oetker, rezervat copiilor de 12 ani”, a precizat Gheorghe Borțan, Directorul Turneului Vitality Open Tour.

Prezență importantă la Vitality Open Tour 2023

La ediția din acest an au participat, în probele de simplu și de dublu, jucători din mai multe țări, precum Argentina, România, Danemarca, Bulgaria, Italia, Germania, Franța, Ecuador, Croația, Chile, Brazilia, Spania, SUA sau Rusia.

Organizatorul Vitality Open Tour 2023 este Tenis Club Curtea de Argeş, iar partenerul oficial al turneului este Dr. Oetker Romania. Sponsori ai turneului sunt Euro Tehno Group şi Macromex, acțiunea fiind cofinanțată de Consiliul Județean Argeș.

Promotorul turneului este Harmony Advertising, iar parteneri media sunt Revista Sport Magazin, Radio Argeș Expres şi ziarul Argeș Expres.