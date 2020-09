Gabi Tamaș, detalii incredibile despre operația de menisc. „Îi ziceam doctorului după ce mi-a făcut anestezie: Taie-l! Taie-l!” Când revine pe teren la U Cluj. Exclusiv

Gabi Tamaș a semnat cu U Cluj pe un an după despărțirea de Astra și a avut ghinionul să se accidenteze la chiar debutul sub culorile alb-negre. Ruptură de menisc la genunchiul stâng! S-a întâmplat pe finalul meciului Aerostar Bacău – U Cluj 0-1, din 31 august 2020.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Au apărut destule scenarii negre despre continuarea (sau nu) a carierei lui Gabi Tamaș. La o săptămână după accidentarea din minutul 79 de la Bacău, cu meniscul rupt, dar cu injecții, Tamaș a jucat în U Cluj – ASU Poli 0-1! Caz de CNN! A doua zi s-a operat. De atunci au trecut alte două săptămâni.

FANATIK a discutat cu fundașul de 36 de ani pentru a afla ce urmează pentru el. Marele anunț: în alte două săptămâni se vede iar pe teren!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gabi Tamaș a anunțat pentru FANATIK când ar putea reveni pe teren la U Cluj după operația de menisc

„Starea mea medicală este foarte bună. În week-end-ul trecut mi s-au scos firele, am făcut și o injecție și de azi (n.r. – luni) mă bag iar la sala de forță. Am fost și zilele trecute la sală de patru ori, iar de săptămâna următoare trec la următorul nivel, cu bicicletă și pe bandă.

Nu se pune problema să mă las de fotbal, cum au zis unii fără să se informeze și fără să-mi dea un telefon. M-a bufnit râsul când am văzut! O să joc iar. De când am văzut că este menisc, am zis că e vorba de maximum patru săptămâni. Dacă forțezi, poți juca și în două-trei săptămâni.

ADVERTISEMENT

Am pierdut meciul de la Buzău, urmează acum cu Slobozia acasă, apoi pe sinteticul de la Metaloglobus, care am înțeles că e foarte tare. Eu am pus și meciul acela la absențe. Apoi zic că voi fi apt să joc următoarea partidă, acasă cu Pandurii, pe 3 octombrie”, anticipează fundașul lui U Cluj.

Detalii incredibile de la operația de menisc a lui Tamaș, făcută de doctorul Ionuț Codorean: „Eram treaz când mi s-a făcut rahie. I-am zis: Taie-l! Taie-l!”

„Nu mi s-a scos meniscul așa cum se vorbea inițial și chiar eram treaz când mi s-a făcut rahie. Glumeam cu domnul doctor, cu Ionuț Codorean, mă uitam pe ecran și-i spuneam: Taie-l! Taie-l! Uite ce pățesc și cât stau din cauza lui! Mi-a curățat meniscul foarte bine până nu se mai vedea ruptura.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

E mai bine că nu mi-a scos meniscul, pentru că am prieteni foarte buni care au avut problema asta și mi-au zis că nu mai ești la fel după aia. Eu așa am înțeles inițial că, dacă scot meniscul, stau mai puțin după operație. Dar mi s-a explicat că dacă-l scoți este un balans și-ți poate fugi piciorul. Adică ai meniscul la un picior și nu-l mai ai la celălalt, dezechilibrul e evident și riscurile crescute”, a povestit Gabi Tamaș pentru FANATIK.

„Mă ajută foarte mult Ovidiu Kurti de la Steaua în aceste zile. Bineînțeles că pe telefon, pentru că are problema asta cu coronavirusul. Vă dați seama că nici eu nu aș putea să merg la baza lor de la Berceni pentru a face recuperarea. E mult prea riscant! Ovidiu Kurti îmi trimite zilnic programul de recuperare, apoi maseurul și preparatorul de la U Cluj mă ajută și ei. Încerc să trec cât mai repede peste perioada aceasta” – Gabi Tamaș, U Cluj ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT

Cea mai gravă accidentare din cariera lui Gabi Tamaș s-a produs când semnase cu FCSB. „Eram apt, dar nu am primit viza decât după 5 luni”

„Asta nu e cea mai gravă accidentare a mea, pentru că am avut ligamentele încrucișate. Eram în perioada Watford. Am stat atunci câteva luni, chiar dacă am devenit apt mai repede, pentru că nu primeam viza medicală. La centrul medical de la 23 August, la o astfel de accidentare gravă, de ligamente încrucișate, se dă ok-ul după patru-cinci luni, iar eu eram apt după două luni.

Semnasem cu Steaua atunci, eram în cantonament cu ei, dar nu am primit hârtie de la centrul 23 August. Am făcut pregătirea cu Steaua și abia peste patru luni a venit și viza de joc. Asta în condițiile în care am adus hârtie scrisă din Italia, de la Vila Stuart de la Roma, unde mă operasem. Pe cei de la București nu i-a interesat, ei au regulile lor.

ADVERTISEMENT

Iar pe semnătură nu poți juca doar cu viza în astfel de cazuri. Făcusem două luni de recuperare în Italia, am dat testele la final, le-am luat cu brio și mi-au dat hârtie că pot să mă antrenez. Degeaba, am așteptat până s-au făcut cele cinci luni”, a detaliat Tamaș cea mai gravă accidentare din carieră, produsă când Watford l-a cedat la FCSB.