Gabi Tamaş şi-a anunţat retragerea din fotbal: “Psihic nu mai pot juca! Fizic aș mai putea 5-6 ani”

Gabi Tamaş şi-a anunţat retragerea din fotbal: “N-o să mai aveţi despre ce să scrieţi!”

, în liga secundă. În actuala stagiune, fundașul în vârstă de 39 de ani a fost titular în toate cele 9 apariții pentru formația ilfoveană. În ultimul meci cu Buzău, scor 1-0, Tamaș nu a fost în lot.

Fotbalistul care a evoluat de-a lungul carierei în tricoul unor echipe, precum Galatasaray, Celta Vigo, Auxerre, Dinamo sau FCSB a explicat că nu motivele fizice au stat în spatele deciziei de a se retrage din activitate, ci cele psihice.

„Azi e o zi cam tristă pentru mine. Poate și pentru voi, că nu mai aveți ce să scrieți. E foarte dificil să te desparți de lucrul pe care-l iubești cel mai mult, când ești în fotbal de o viață. Vine și ziua asta, când te desparți. Dar voi continua să stau lângă fotbal, să ajut fotbalul cum pot. În primul rând vreau să-i mulțumesc tatălui meu, care m-a dus la fotbal.

Psihic nu mai pot juca! Fizic aș mai putea 5-6 ani. Când ajungi să plângi în casă pentru că pui suflet, dar nu vezi roadele, nu ești bine. Degeaba ești bine fizic, dacă nu ești fizic. Nu îmi văd rolul, nu îmi văd țelul. Eu ridic mâna și spun că nu mai pot. Nu e vorba doar de Chiajna, ci de nivelul fotbalului.

„Nu am făcut fotbal din necesitate, ci din plăcere”

Am sub 86 de kilograme. Eu sunt un rebel, dar sunt și emotiv. Pun totul la suflet. Când ajungi la o vârstă, într-o perioadă a vieții în care ajungi acasă și te gândești ce nu ai făcut bine, e greu să mai continui. Nu am făcut fotbal din necesitate. L-am făcut din plăcerea de a juca. De-asta am și continuat. Voiam să demonstrez că pe teren închid gura contestatarilor. Și le-am cam închis-o! Am avut 67 de selecții la națională, am jucat în Spania și Anglia. Am făcut ceva în cariera de fotbalist.

Nu am fost un neica nimeni. Sau un alcoolist cum mă credeți voi, sau cine mă crede. Mă doare direct în cur. Pe hârtie, spun cam multe. Vreau să mulțumesc mamei și soției, care au îndurat foarte multe. La câte prostioare am făcut…

Nimeni nu e perfect. Îi spun și fiicei mele să se mândrească cu tatăl ei. Nu știu dacă un jucător va mai bifa atâtea echipe ca mine. Retragerea nu vine după o ceartă cu domnul Lincar sau domnul Tănase. Nu am avut nicio dispută. S-au scris multe. Când eram tânăr puneam mai multe la suflet. Acum pun mai mult și poate și asta m-a făcut să mă retrag”, a declarat Gabi Tamaș.

Reacția lui Gardoș după retragerea lui Tamaș: „E un specimen”

Florin Gardoș a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Gabi Tamaș. Fostul fundaș central este de părere că Tamaș ar fi putut evolua la un nivel mult mai ridicat, dacă nu ar fi avut probleme extrasportive.

„Dacă a simțit că merge și a mers, a jucat bine. Îmi aduc aminte. Stăteam lângă el și nu-mi venea să cred. ‘Cum ești așa bine deja după operația la genunchi’. Eu știu după a mea, cu ligamentele încrucișate.

‘Mi-a zis doctorul să nu fac nimic și m-am dus și am făcut la presă nu știu câte kg’. E un specimen. El având problemele extasportive nu a fost ridicat la nivelul acela”, a spus Florin Gardoș, la FANATIK SUPERLIGA.

Alin Buzărin, despre retragerea lui Tamaș: „Un jucător mare al ultimilor ani”

„Un jucător mare al ultimilor ani. Unul din generația Chivu, Mutu. Din ce a mai rămas este cel mai mare. A jucat la U Cluj acum câțiva ani în Divizia B. L-au căpăcit unii pe nu știu unde, cred că la Bacău. A plecat cu piciorul în jambier, a țopăit până la Salvare.

S-a urcat singur pe targă, l-au dus la Cluj. Mai erau câteva etape și medicii i-au spus: ‘Dacă te operezi acum, gata. Fă-mi ceva să mă mai țină câteva etape’. Practic, era cu genunchiul legat în jambier. Etapa următoare a jucat ca un profesor”, a dezvăluit Alin Buzărin.

Gabriel Tamaș a debutat în fotbalul profesionist în 1999 la Tractorul Brașov. După o perioadă de trei ani petrecută la echipa din orașul său natal, Tamaș a ajuns în Liga 1 la Dinamo. În străinătate, Tamaș a evoluat pentru Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, West Bromwich Albion, Doncaster, Watford, Cardiff și Hapoel Haifa.

În România, fundașul central a jucat pentru Dinamo, FCSB, Astra, U Cluj, FC Voluntari, Petrolul și Concordia Chiajna. La naționala României, Gabi Tamaș a adunat 67 de meciuri, reușind să marcheze 3 goluri. În 2015, Tamaș a cucerit titlul de campion cu FCSB.

