Gabi Tamaş a semnat cu Concordia Chiajna: “Ne ştim de multă vreme. Ne-am înţeles foarte repede!”

Gabi Tamaş şi-a găsit echipă. După ce , fundaşul în vârstă de 38 de ani îşi va continua cariera la Concordia Chiajna.

Gabi Tamaş a semnat cu Concordia Chiajna: “Ne-am înţeles foarte repede!”

Clubul ilfovean are obiectiv calificarea în play-off-ul ligii secunde, fiind în prezent pe locul 9 în clasament, cu trei etape rămase de disputat.

ADVERTISEMENT

a fost liber de contract din luna octombrie şi a negociat cu alte echipe, printre care şi FC Voluntari, club la care a mai evoluat. A ales până la urmă Concordia Chiajna:

“Ne-am înțeles foarte repede. Noi ne știm de foarte multa vreme, dar una este relația personală și alta cea de la echipă. Dar Gabi a avut pretenții corecte și normale, el vrea să joace fotbal.

ADVERTISEMENT

Normal că țintim calificarea în play-off, altfel nu-l luam pe Tamaș, dar trebuie să câștigăm trei meciuri din trei. Poate că până acum ne-a lipsit un jucător așa cum este Gabi Tamaș, atât cel de pe teren, cât și cel din vestiar”, a declarat președintele Concordiei Chiajna, Cristi Tănase pentru .

Chiajna, în luptă pentru un loc în play-off!

Concordia Chiajna este pe locul 9 în clasamentul din Liga 2 Casa Pariurilor, însă formaţia lui Eugen Trică are toate şansele de a se califica în play-off dacă se va impune în cele trei etape rămase de disputat din sezonul regulat, fiind la doar trei lungimi de un loc în top 6.

ADVERTISEMENT

Campionatul se reia pe data de 25 februarie, iar Chiajna mai are meciuri cu Minaur Baia Mare, Ripensia Timişoara şi Metaloglobus. În lupta pentru un loc în top 6, noua echipă a lui Tamaş se luptă şi cu Dinamo, care are un punct în plus în clasament.

Tamaş, scandal monstru la Concordia!

Gabi Tamaş a plecat de la Petrolul Ploieşti după un scandal monstru. Fundaşul a fost înregistrat de antrenorul Nae Constantin în timp ce îi înjura pe suporterii propriei echipe, iar conversaţia a ajuns în spaţiul public.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul i-a făcut plângere penală antrenorului de la Petrolul Ploieşti pentru că discuţia a devenit publică fără acordul său.

ADVERTISEMENT