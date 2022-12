Gabriel Stoica, artistul abandonat de părinți la naștere, impresionează: „Pentru mine, sărbătoarea Crăciunului e o mare durere”

Cântărețul Gabriel Stoica nu uită de unde a plecat! Abandonat de părinți la naștere, artistul din Arad a vrut să facă un gest frumos pentru persoanele care în această perioadă a anului simt lipsa afecțiunii mai mult ca niciodată.

Gabriel Stoica, artistul care își caută și azi părinții, gest impresionant pentru copii și bătrâni

dăruiește în fiecare an pachete caselor de copii și centrelor de bătrâni din Arad, unde merge la colindat împreună cu formația sa.

Stoica a mărturisit, pentru FANATIK, că se simte fericit de fiecare dată când reușește să aducă un zâmbet pe buze celor nevoiași, oamenilor cu care soarta nu a fost tocmai blândă.

„Pentru mine, Crăciunul înseamnă iubire față de aproapele tău, dăruire, nu atât materială, cât sufletească. Eu îmi amintesc cu mare drag de această perioadă din an. La casa de copii unde am crescut, primeam doar o felie de cozonac și o mică porție de cartofi prăjiți. Pentru mine, sărbătoarea Crăciunului înseamnă și foarte multă durere, din cauză că nu am părinții lângă mine”, a spus, cu lacrimi în ochi, artistul pentru FANATIK.

„M-am tot întrebat cu ce am greșit de nu mă caută nimeni”

„Este al 31-lea an când nu îi am pe părinți lângă mine. Eu încă sper că îmi voi găsi părinții, frații sau alte grade de rudenie. M-am tot întrebat timp de 31 de ani cu ce am greșit de nu mă caută nimeni”, este confesiunea cutremurătoare pe care ne-a făcut-o Stoica.

FANATIK a prezentat pe larg , acesta fiind pus în ipostaze pe care nu și le-ar fi imaginat în viața sa. Faptul că a fost abandonat de părinți l-a motivat să lupte și mai mult, poate dublu față de cei care au fost crescuți de mamă și tată.

Pentru cariera sa a făcut o serie de sacrificii. A muncit, printre altele, la o fermă de cai ca să strângă bani să se realizeze pe plan profesional. Perioada pe care a petrecut-o în Elveția a fost una dificilă, dar plină de lecții de viață.

A muncit la o fermă de cai din Elveția ca să poată cânta

„După terminarea evenimentelor am decis să merg în Elveția să muncesc, să îmi pot continua visul de a cânta. Am lucrat trei luni la o fermă de cai, unde le-am dat de mâncare animalelor, am făcut curățenie, iar în timpul limber am lucrat pe lângă fermă.

Determinarea mea a fost știind că în țară mi-am făcut 2 credite. Unul pentru locuință, de 100 de euro, și încă un credit de 250 de euro pentru sonorizare (echipamente muzicale). Creditul pentru muzică l-am făcut în 2019 când încă nu începuse pandemia. Am zis că am făcut cea mai bună investiție în mine”, ne-a povestit în urmă cu câteva luni Gabriel Stoica.

„Am muncit zi de zi chiar dacă eram departe de țara mea. La un moment, îmi era dor de România, de prieteni și cei dragi. Mereu am fost cu gândul și inima la Dumnezeu ca să mă ajute până la capăt. Am ajuns in țară și am mers cu toți banii la bancă și mi-am luat o piatră de pe inimă”, a completat îndrăgitul cântăreț de muzică de petrecere.