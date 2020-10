Gabriela Cristea a ajuns pe mâna medicilor. La ce intervenție a apelat

Gabriela Cristea a anunțat că va recurge la o intervenție chirurgicală, din pricina căreia a făcut deja mai multe vizite la un specialist. Chiar fosta prezentatoare TV le-a dat oferit astfel de vești fanilor din mediul online.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Spre uimirea tuturor, soția lui Tavi Clonda a susținut de curând ce urmează să îi rezerve viitorul și la capitolul modificări de look. Foarte activă pe rețelele sociale, îndrăgita brunetă a formulat un anunț neașteptat, ce a venit sub forma unei serii de filmulețe.

Gabriela Cristea reușește să își surprindă publicul și de când nu mai poate fi urmărită pe sticlă. Fiind considerată una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul autohton, aceasta a făcut furori și cu câteva zile în urmă, când s-a pozat într-o cadă plină cu spumă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gabriela Cristea a anunțat la ce intervenție apelează, în plină pandemie

Gabriela Cristea și-a pus fanii în gardă, după ce a anunțat că va merge la medicul stomatolog pentru anumite intervenții. Vedeta își dorește un zâmbet perfect, de aceea la un control de rutină a descoperit mai multe probleme care îi dădeau bătăi de cap.

De asemenea, bruneta s-a filmat în mașină, la scurt timp de când părăsise cabinetul specialistului, acolo unde a aflat și cât timp vor dura toate procedurile pe care și le dorește.

ADVERTISEMENT

Gabriela Cristea a anunțat că va apela la un aparat dentar, pentru a putea să își îndrepte dinții din partea de jos a maxilarului. Se pare că pe aceasta au deranjat-o în timp remarcile răutăcioase primite în legătură cu faptul că are dinții strâmbi.

Motiv pentru care, soția lui Tavi Clonda a decis să profite de această perioadă și să își rezolve problema mai veche pe care o avea. Totodată, pentru că nu a mers de câțiva ani la un astfel de control, Gabriela Cristea a dezvăluit că are și un început de paradontoză, o boală dentară ce poate duce la grave complicații, dacă rămâne netratată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Ne vedem din nou, v-am zis că mă duc la dentist. Lucrurile sunt mai complicate. Vă sfătuiesc și pe voi să mergeți la dentist. Eu n-am mai fost de 4 ani și lucrurile nu au fost atât de simple.

Am un început de paradontoză. Am avut parte de o primă ședință, cred că o să dureze cam două trei săptămâni până termin tot. După ce termin cu problemele de sănătate o să îmi pun și aparat dentar, pentru că m-au întrebat mulți cum de am dinții atât de strâmbi. Am mai purtat înainte și o să îmi iar pun aparat dentar”, a povestit Gabriela Cristea, prin intermediul postării sale de pe Instagram.

ADVERTISEMENT